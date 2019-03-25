WhatsApp Business iOS, App Store’da yerini aldı

İşletme profillerinizi oluşturabildiğiniz ve çoklu mesaj seçeneklerinden yararlanabildiğiniz WhatsApp Business, Apple kullanıcılarını da sevindiricek.

WhatsApp Business hakkında yeterli bilgiye sahip olmayanlar için dilerseniz, kısaca bu uygulamayı anlatalım. İş hesabınızla özel hesabınızı ayırma problemini ortadan kaldıran bu uygulama sayesinde, daha hızlı bağlantılar kurabileceksiniz.

Bu uygulamayı indirdikten sonra sağ üst köşede sizden bazı bilgiler istenecek. Bu bilgiler, diğer işletmeler tarafından nasıl görüneceğinizi belirleyecek. Böylece kurumsal kimliğinizi olduğu gibi WhatsApp üzerinden paylaşabileceksiniz. Kişilerin yerine kurumların rehberde göründüğü bir uygulama olarak da düşünebilirsiniz.

WhatsApp Business uygulaması, henüz yeni yeni geliştirildiği için güncellemeye de son derece açık. İlerleyen dönemlerde, LikedIn tarzında bir uygulama da karşımızda görebiliriz. WhatsApp

Business hakkında yeni bilgiler ulaştıkça sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz, bizi takipte kalın.

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