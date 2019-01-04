WhatsApp Nokia telefonlardan desteğini kesti!

WhatsApp, geçtiğimiz yıl bazı telefonlardan desteğini keseceğini açıklamıştı. Desteği kesilecek modeller arasında artık çevrenizde pek kullanan göremeyeceğiniz Symbian S40 ile çalışan Nokia modelleri, Android 2.0 ile çalışan Android telefonlar ve BlackBerry’nin artık tarihi eser olan modelleri yer alıyordu. Bazı modeller için destek kesim tarihini erteleyen WhatsApp, Symbian S40’a acımadı.

WhatsApp, Symbian S40 ile çalışan Nokia telefonlardan desteğini 2019’un ilk ışıklarında kestiğini açıkladı. WhatsApp ayrıca Android 2.3.7 ve daha eski sürümlerden desteğini 2020 yılında kesecek. iOS cephesinde ise iOS 7 ve daha eski sürümleri kullanalar da 2020 yılından sonra destek alamayacak.

Bu desteği güncelleme olarak algılamayın. WhatsApp uygulaması artık bu modellerde direkt çalışmayacak. Yani WhatsApp üzerinden mesajlaşmak istiyorsanız yeni bir telefon almanız gerekiyor.

Aslında WhatsApp’ın bu kararı çok doğru. Miladı geçmiş telefonlara 2019 yılında bile destek verilmesi firmaya ağır bir yük oluyor. Bu yüzden kullanım oranı yüzde 1 bile olmayan telefonlardan desteğin kesilmesi normal.

Huawei Y5 Lite tanıtıldı! İşte Huawei Y5 Lite özellikleri!

