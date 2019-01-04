TREND

WhatsApp Nokia telefonlardan desteğini kesti!

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
TEKNOLOJİ  | 04.01.2019 09:59 | Son Güncelleme

WhatsApp Nokia S40 serisinden desteğini bugün kestiğini açıkladı. Artık Symbian S40 işletim sistemi ile çalışan Nokia modellerinde WhatsApp uygulaması kullanılamayacak.

WhatsApp Nokia telefonlardan desteğini kesti!

WhatsApp, geçtiğimiz yıl bazı telefonlardan desteğini keseceğini açıklamıştı. Desteği kesilecek modeller arasında artık çevrenizde pek kullanan göremeyeceğiniz Symbian S40 ile çalışan Nokia modelleri, Android 2.0 ile çalışan Android telefonlar ve BlackBerry’nin artık tarihi eser olan modelleri yer alıyordu. Bazı modeller için destek kesim tarihini erteleyen WhatsApp, Symbian S40’a acımadı.

WhatsApp, Symbian S40 ile çalışan Nokia telefonlardan desteğini 2019’un ilk ışıklarında kestiğini açıkladı. WhatsApp ayrıca Android 2.3.7 ve daha eski sürümlerden desteğini 2020 yılında kesecek. iOS cephesinde ise iOS 7 ve daha eski sürümleri kullanalar da 2020 yılından sonra destek alamayacak.

Bu desteği güncelleme olarak algılamayın. WhatsApp uygulaması artık bu modellerde direkt çalışmayacak. Yani WhatsApp üzerinden mesajlaşmak istiyorsanız yeni bir telefon almanız gerekiyor.

Aslında WhatsApp’ın bu kararı çok doğru. Miladı geçmiş telefonlara 2019 yılında bile destek verilmesi firmaya ağır bir yük oluyor. Bu yüzden kullanım oranı yüzde 1 bile olmayan telefonlardan desteğin kesilmesi normal.

Huawei Y5 Lite tanıtıldı! İşte Huawei Y5 Lite özellikleri!

PARTNERİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oynaİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oyna
Xperia XZ4 AnTuTu puanı ile dikkat çekiyorXperia XZ4 AnTuTu puanı ile dikkat çekiyor
İşte Youtube'un en çok izlenen videosuİşte Youtube'un en çok izlenen videosu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Whatsapp Nokıa

En Çok Okunan Trend Haberler

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Bugün WhatsApp açıkladı, duyanlar şoke oldu!

Bugün WhatsApp açıkladı, duyanlar şoke oldu!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Bu telefon modellerinden birini kullanıyorsanız yandınız!

Bu telefon modellerinden birini kullanıyorsanız yandınız!

Çarşıdan aldığı limonla öyle bir şey yaptı ki...

Çarşıdan aldığı limonla öyle bir şey yaptı ki...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Xperia XZ4 AnTuTu puanı ile dikkat çekiyor

Xperia XZ4 AnTuTu puanı ile dikkat çekiyor

YouTube’un en çok beğenilen videosu PewDiePie’ın!

İşte Youtube'un en çok izlenen videosu

Ucuz, şık, alımlı; Huwaei Y7 Pro

Ucuz, şık, alımlı; Huwaei Y7 Pro

Android Pie ile Galaxy S9’un şarjı bir anda bitiyor

Şarj bir anda bitiyorsa dikkat!

Nokia 9 ekran altı parmak izi okuyucusu ile gelecek

2019'un en çok merak edileni! Yeni ayrıntılar geldi...

Asus Zenfone 5Z için Android Pie güncellemesi çıktı!

Asus Zenfone 5Z için Android Pie güncellemesi çıktı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.