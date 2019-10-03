Whatsapp silinebilen mesajları test ediyor

Kullanıcıların gönderdikleri mesajları, okunduktan sonra bile silebilmelerini sağlayacak özellikle Whatsapp’ın daha güvenli bir iletişim uygulaması hedefleniyor.

Teste göre bu özellik şimdilik grup mesajlarında kullanılacak. Ve mesajı gönderen kişinin isteğine göre mesajlar beş saniye veya bir saat içinde kendi kendini silecek. Şimdilik başka bir silinme seçeneği bulunmuyor. Öte yandan Telegramda kullanıcılar gönderdikleri mesajları istedikleri zaman silebiliyorlar.

Whatsapp ise daha önce 7 dakika olan mesajı geri çekme süresini 1 saate kadar uzatmıştı. Yeni özellik ise mesajların kendi kendine belirlenen süre içinde kaybolmasını sağlayacak. Ancak bu yeni özelliğin kullanıma girip girmeyeceği henüz kesin değil. Whatsapp bu özelliği yayına alacak olursa, Snapchat kullanıcılarına da bir adım daha yaklaşmış olacak.

Twitter direkt mesaj arama özelliğini kullanıma sundu!

