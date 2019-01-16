TREND

WhatsApp'tan hayat kolaylaştıracak güncelleme

Betül Kurucu Betül Kurucu
TEKNOLOJİ  | 16.01.2019 15:56 | Son Güncelleme

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp grup arkadaşları ile görüşme başlatmak isteyen kullanıcıların hayatlarını kolaylaştıran güncellemesi ile gündemde.

Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, Android Uygulamasına yeni bir özellik entegre etti.

WhatsApp'ta grup konuşmalarında yenilik

Yeni WhatsApp güncellemesi ile birlikte iOS kullanıcılarına geçtiğimiz ay sunulan grup görüntülü ya da sesli görüşme kıs ayol butonu, Android kullanıcılarının da hizmetine sunulmuş oldu.
Söz konusu güncelleme aynı zamanda son dönemde çokça şikayet alan GIF özelliğindeki hataları da giderecek.

WHATSAPP'IN AZ BİLİNEN 10 ÖZELLİĞİ

WHATSAPP'IN AZ BİLİNEN 10 ÖZELLİĞİ
Peki WhatsApp'ın bütün özelliklerine hakim misiniz? İşte mutlaka bilmeniz gerek 10 WhatsApp özelliği...

EMOJİ TARAMASI

EMOJİ TARAMASI
WhatsApp'ta çok fazla emoji var, evet. Bazen doğru anda doğru emoji'yi bulmak çok zor olabiliyor. Artık istediğiniz emoji'yi kelime kullanarak aramanız mümkün olacak. Ancak bu özelliği kullanmak için 'auto correct' özelliğinizin açık olması gerekiyor.

DAKİK HESAPLAMALAR

DAKİK HESAPLAMALAR
Eğer sürekli konuşmalarınızı takip etmiyorsanız, küçük tik işaretlerinin maviye dönüştüğü anı kaçırabilirsiniz. Artık gönderdiğiniz mesajı basılı tutarak çıkan "Bilgi" opsiyonunu tıklayarak bir tikin ne zaman maviye dönüştüğünü görebilirsiniz. Aynı işlemi attığınız mesajı kaydırarak da yapabilirsiniz. Bu işlem sayesinde attığınız mesajın karşı tarafa iletilip iletilmediğini ve okunup okunmadığını takip edebiliyorsunuz.

GRUP SOHBETLERİNİ SESSİZE ALIN

GRUP SOHBETLERİNİ SESSİZE ALIN
Çenesi düşük arkadaş gruplarınızdan veya kişilerden sıkıldığınızda, "Grup bilgisi"ni açarak, grup konuşmanızı sekiz saat, bir hafta veya bir yıl boyunca sessizleştirebilirsiniz. Bunun için tek yapmanız gereken konuşma ekranı açıkken grup veya kişi isminin yazılı olduğu tepedeki kısma dokunmanız ve açılan ekranda "sessize al" seçeneğine tıklamanız.

PARANIZ CEBİNİZDE KALSIN

PARANIZ CEBİNİZDE KALSIN
“Ayarlar"lardan "Veri Kullanımı”na tıklayarak, ”Medyanın otomatik olarak indirilmesi" ayarlarını değiştirebilirsiniz. "Mobil veri kullanırken" düğmesine tıklayarak, verilerin wifi'sız ortamlarda indirilmesi opsiyonunu kapatabilir, ve telefon faturanızı azaltabilirsiniz.

OTOMATİK YÜKLEMELERİ DURDURUN

OTOMATİK YÜKLEMELERİ DURDURUN
Telefonuzun fotoğraf galerisinde utanç verici resimler olmasını istemiyorsanız WhatsApp’ın otomatik yükleme özelliğini kapatabilirsiniz. Bunun için sohbet ayarlarında "Gelen medyayı kaydet" i kapatarak fotoğrafların ve diğer medyanın otomatik indirme işlemlerini durdurabilirsiniz.

REFERANS İÇİN ÖNEMLİ MESAJLARI İŞARETLEYİN

REFERANS İÇİN ÖNEMLİ MESAJLARI İŞARETLEYİN
Önemli bir mesajı bulmak için yüzlerce iletiyi geriye doğru kaydırmak çok uzun sürebilir. Ama eğer o mesaja yıldızla işaretlerseniz (Yani favorilerinize kaydederseniz) hem sizin işiniz kolaylaşır, hem de mesajlaştığınız kişinin bundan haberi olmaz.
Bir mesaja yıldız eklemek için tek yapmanız gereken mesajın üstünü basılı tutmak ve çıkan yıldız simgesini seçmek. Daha sonra sohbetin üzerine dokunup "Yıldızlı mesajlar”ı seçerek işaretlediğiniz tüm mesajları görebilirsiniz.

DİZÜSTÜ WHATSAPP

DİZÜSTÜ WHATSAPP
WhatsApp’ı bilgisayardan açarak artık işyerinizde istediğiniz kadar mesajlaşmanız mümkün. Bilgisayarınızdan Web.whatsapp.com adresine girdikten sonra telefonunuzdaki WhatsApp’inizden alacağınız QR kodu ile sohbetlerinizi bilgisayar ekranına taşıyabilirsiniz.

GRUP KONUŞMA TARAMASI

GRUP KONUŞMA TARAMASI
Eğer daha önce bir grup konuşmasında bulunduysanız, bu konuşmalara verilen isimlerin ne kadar saçma olabileceğini biliyorsunuzdur. Artık grup konuşmalarının isimlerini aklınızda tutmanıza gerek yok. Eski bir grup konuşmasını bulmak için tek yapmanız gereken konuşmanın içinde kimlerin olduğunu hatırlamak.
Herhangi bir konuşmada kişinin isminin üstüne tıklayarak daha önce beraber içinde bulunduğunuz bütün grup konuşmalarını görebilirsiniz.

FAVORİ SOHBETLERİNİZİ UYGULAMANIN TEPESİNE KOYUN

FAVORİ SOHBETLERİNİZİ UYGULAMANIN TEPESİNE KOYUN
Bu özellik sayesinde bir konuşmayı sohbetler listenizin en üstüne koymanız mümkün. Tek yapmanız gerek sohbete basılı tutarak, ekranda beliren ‘pin’ opsiyonunu seçmek.

KALIN, ÜSTÜ ÇİZİLİ VE İTALİK

KALIN, ÜSTÜ ÇİZİLİ VE İTALİK
Mesajlarınızı kalın, üstü çizili veya italik yapmak isterseniz tek yapmanız gerek yazdığınız metni seçip, araç çubuğundaki üç nokta simgesine dokunarak istediğiniz formatlamayı seçmek.
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Whatsapp güncelleme

En Çok Okunan Trend Haberler

Medeniyetten uzaklaşıp ormanda yaşamaya başladı

Medeniyetten uzaklaşıp ormanda yaşamaya başladı

Yer: Samsun! Geriye montu ve çantası kaldı

Yer: Samsun! Geriye montu ve çantası kaldı

Çıplak fotoğrafları internete sızdı

Çıplak fotoğrafları internete sızdı

Anlattıkları kan dondurdu! Gerdek gecesi yaşadıkları stüdyoyu şoke etti

Anlattıkları kan dondurdu! Gerdek gecesi yaşadıkları stüdyoyu şoke etti

İlginizi Çekebilir

Hangi iPhone sizin için daha uygun?

Hangi iPhone sizin için daha uygun?

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Super Dragon Ball Heroes: World Mission, Switch ve PC Yolcusu

Super Dragon Ball Heroes: World Mission, Switch ve PC Yolcusu

Saat 19:00'da kesinlikle uçak bileti satın almayın

Uçak yolculuğu yapacaklara önemli uyarı! Bu saate dikkat

YouTube acı veren şaka videolarını yasakladı!

Tüm dünyayı ilgilendiren karar! YouTube yasakladı

Bu hafta çıkacak oyunlar

Bu hafta çıkacak oyunlar

NVIDIA GeForce 417.71 güncellemesi ile gelen yenilikler

NVIDIA GeForce 417.71 güncellemesi ile gelen yenilikler

Samsung Galaxy S9 için güvenlik güncellemesi çıktı!

Samsung Galaxy S9 için güvenlik güncellemesi çıktı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.