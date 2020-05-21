White Lines dizisini beğendiyseniz çekildiği villada kalabilirsiniz

İspanya'nın bir adası olan Mayorka'nın doğu kıyısındaki Cala d'Or'da çekilen Netflix dizisi White Lines'ın da mekanlarından biri olan nefis villayı Airbnb'den geceliği 1,100 £ (9,124 TL) kiralayabilirsiniz.

Dizideki karakterlerden Marcus'un evi olarak izlediğimiz bu muhteşem villayı Airbnb'de "Villa Can Pirata" olarak aratıp tüm ayrıntıları görebilirsiniz.

10 kişinin rahatlıkla kalabileceği "Villa Can Pirata"nın dört banyosu var. İlanda; villada havuzun yanı sıra sahile direkt geçiş ve villaya özel bir iskele olduğu belirtilmekte. Bir büyük yatak odası, üç misafir odası, özel teraslar, yemek salonu ve büyük sundurması olan villanın ayrıca muhteşem bir deniz manzarası var.

ELEŞTİRİLER ÇOK OLUMLU

Şimdiye kadar evde kalanlarda gelen yorumlar oldukça olumlu. Airbnb eleştirmeni Christopher evi samimi olarak nitelendirirken, bir başka konuk Elisabeth evin çok sevimli olduğunu yazmış.

