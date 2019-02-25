WiFi 6 ve Daha Fazlası Mobil Dünya Kongresi’nde

WiFi teknolojisi, mobilitenin temelinde yer alıyor. İnternet ve sürekli çevrimiçi olunmadan bir mobil yaşam düşünmek mümkün değil. TP-Link, Mobil Dünya Kongresi’ndeki standında en yeni kablosuz ağ standardı olan 802.11ax destekli yeni ürün ailesini tanıtıyor. ‘ WiFi 6 ’ olarak da nitelenen AX destekli en geniş ürün ailesine sahip olan TP-Link’in, yüksek bağlantı hızları, daha geniş kapsama alanı ve daha çok cihaz desteği sunan en yeni modelleri MWC’de görülebilecek.

TP-Link’in Mobil Dünya Kongresi’nde yer alan WiFi 6 destekli ürünleri arasında Mesh teknolojili ev WiFi sistemi olan Deco’lardan menzil genişleticilere, yönlendiricilere (router) değin çok sayıda model bulunuyor. AX destekli ürünlerin yanı sıra TP-Link standında Omada destekli iş çözümleri ve AC standardındaki en yeni modeller de yer alıyor.

Oyuncular için özel olarak geliştirilen ve “CES 2019 Yenilik Ödülü”ne sahip olan Archer AX11000 MWC’de TP-Link standında görülebilecek ürünlerden biri. AX standardını destekleyen, üç bantlı bir oyun yönlendiricisi olan AX11000, kablosuz bağlantı hızını 10756 Mbps’ye kadar yükseltebiliyor. Devrim niteliğindeki OFDMA teknolojisi ve Oyun Hızlandırıcısını bünyesinde barındıran birinci sınıf bir yönlendirici olan ürün, yüksek bant genişliği gerektiren online oyun vb uygulamalar için ideal bir ağ oluşturabiliyor.