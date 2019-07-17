WiFi performansını arttırın

PCI Express özelliği nedeniyle masaüstü bilgisayarlara son derece kolay monte edilebilen Archer T4E , toplama PC yapanların ya da mevcut PC’sinin WiFi özelliğini daha da güçlendirmek isteyenlerin tercih edeceği yüksek performanslı bir ürün. Toplamda 1200 Mbps WiFi hızına ulaşabilen adaptör, çift bant desteği sunuyor. 5GHz bandında 867 Mbps, 2.4GHz bandında ise 300 Mbps hızlara ulaşabilen ürün, 802.11ac standardına sahip. Bu özellikleriyle yüksek yoğunluklu ağ kullanımları için ideal bir çözüm.

Hüzmeleme (beamforming) teknolojisi sayesinde daha geniş bir WiFi kapsama alanı sunan Archer T4E, bu teknoloji ile WiFi’a bağlı cihazlara doğru WiFi sinyallerini odaklayabiliyor. Bu sayede evin farklı yerlerinde WiFi’a bağlanan tüm cihazlar daha dengeli bir bağlantı elde edebiliyorlar.

HER TÜR PC'YE UYGUN



Archer T4E, farklı profil desteği ile tüm PC’lere uygun bir adaptör. Standart dirseğe ek olarak mini kasalı PC’ler için düşük profilli bir dirsek de ürün ile sunuluyor. Böylece kolaylıkla her PC’ye en yeni nesil ve güçlü WiFi özelliği kazandırılıyor. Ayrıca çalıştıkça ve ısındıkça adaptörün performansının düşmesini engellemek için cihaz üzerinde ısı emici alüminyum alaşım bir yüzey yer alıyor. Adaptörün ürettiği termal enerjiyi dağıtmaya yardımcı olan bu ısı emici, daha kararlı bir WiFi bağlantısı sağlıyor. Düşük sıcaklıklar, ürün ömrünü de uzatıyor.