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Wijnaldum, adım adım PSG'ye

10.06.2021 10:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren ve orta saha transferi yapmak isteyen Ligue 1 ekibi PSG, Wijnaldum'a imza attırmak üzere.

Wijnaldum, adım adım PSG'ye

Geride bıraktığımız sezonu Lille'in arkasında tamamlayan PSG, yaz transfer dönemi adına çalışmalarına devam ediyor. Le Parisien'in haberine göre Georginio Wijnaldum, başkent ekibi için sağlık kontrolünden geçti.

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Haberde, tarafların imzaya çok yakın oldukları detayı verildi. Liverpool ile olan kontratını uzatmayan Wijnaldum'un adı sık sık Barcelona ile de anılıyordu.

2016'da Liverpool'a gelen Hollandalı oyuncu, Premier Lig ekibiyle 179 maçta forma giydi. Wijnaldum, bu süre içinde Liverpool ile 1 Premier Lig ve 1 Şampiyonlar Ligi şampiyonlukları yaşadı.

(NTV SPOR)

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Anahtar Kelimeler:
İngiltere Liverpool Fransa
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