Wijnaldum, adım adım PSG'ye

Geride bıraktığımız sezonu Lille'in arkasında tamamlayan PSG, yaz transfer dönemi adına çalışmalarına devam ediyor. Le Parisien'in haberine göre Georginio Wijnaldum, başkent ekibi için sağlık kontrolünden geçti.

Haberde, tarafların imzaya çok yakın oldukları detayı verildi. Liverpool ile olan kontratını uzatmayan Wijnaldum'un adı sık sık Barcelona ile de anılıyordu.

2016'da Liverpool'a gelen Hollandalı oyuncu, Premier Lig ekibiyle 179 maçta forma giydi. Wijnaldum, bu süre içinde Liverpool ile 1 Premier Lig ve 1 Şampiyonlar Ligi şampiyonlukları yaşadı.

(NTV SPOR)

