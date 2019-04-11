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Wikileaks kurucusu Assange gözaltına alındı!

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DÜNYA  | 11.04.2019 12:38 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Wikileaks kurucusu Julian Assange, Londra'daki Ekvador Büyükelçiliği'nden çıkartılarak gözaltına alındı.

Wikileaks kurucusu Assange gözaltına alındı!

İngiliz polisi tarafından yapılan açıklamaya göre, Ekvador büyükelçiliğinde gözaltına alınan Assange'ın Londra merkeze götürülerek mahkemeye çıkarılana kadar bir süre gözaltında tutulacağı belirtildi.

Yapılan açıklamada, "47 yaşındaki Julian Assange, Metropolitan Polis Servisi (MPS) yetkililerince Ekvador büyükelçiliğinde bugün gözaltına alındı. Assange, Westminster Magistrates' Mahkemesine çıkarılana kadar Londre Polis Merkezi'nde gözaltında tutulacak" ifadeleri kullanıldı.

WikiLeaks tarafından yapılan açıklamada ise, İngiliz polisinin uluslararası hukuku çiğneyerek Assange'ı büyükelçilik binası içerisinde gözaltına aldığı bildirildi.

2012'DEN BU YANA DIŞARI ÇIKMADAN YAŞIYORDU

ABD Dışişleri Bakanlığının çok sayıda yazışmasını internet sitesi aracılığıyla kamuoyuna duyuran ve tartışmalara neden olan Assange, 2012'den beri Londra'nın Knightsbridge semtindeki Ekvador Büyükelçiliğinin bir odasında yaşıyor.

İngiliz mahkemesi, Assange'ın 2010'da iki kadına tecavüzle suçlandığı İsveç'e iadesine karar vermişti.

Assange, hakkındaki iade kararının ardından Haziran 2012'de İsveç'e iadesi halinde ABD'ye gönderilme riski bulunduğu için Ekvador'un Londra Büyükelçiliğine sığınmıştı.

Ayrıntılar geliyor...

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