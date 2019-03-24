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Wikipedia, Almanca yayına son verdi

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TEKNOLOJİ  | 24.03.2019 11:29 | Son Güncelleme

Avrupa parlamentosu, bu aralar birçok platformu telif cezasıyla karşı karşıya bıraktı. Özellikle de haksız rekabet davalarıyla sürekli ceza alan Google şirketinin yerini bu defa Wikipedia alabilir.

Wikipedia, Almanca yayına son verdi

Avrupa Parlamentosu tarafından 27 Mart tarihinde yapılacak telif hakları oylaması, Wikipedia için son derece önemli. Eğer Avrupa’nın istediği şekilde bu yasa tasarısı geçerse, Wikipedia’ya göre içerik üretmek neredeyse imkansız hale gelecek.

Telif hakları yasasına göre daha önceden başka birisi tarafından hazırlanmış bir içeriğin, kullanıcılar tarafından bile yayınlanması ceza sebebi haline geliyor. Bu nedenle sosyal medya paylaşımlarında bile bazı riskler mevcut.
Wikipedia Politika ve Hukuk Departmanı yöneticisi John Weitzmann, bu yasanın her ne kadar Wikipedia’yı çok etkilemese bile yine de paylaşım sorunları ortaya çıkaracağını söylüyor. Bu nedenle kullanıcı sayılarında düşüşlerin meydana gelebileceği de beklentiler arasında.

Yalnızca Wikipedia değil aynı zamanda YouTube’da, böyle bir kısıtlamanın ciddi kullanıcı kaybına neden olacağını söylüyor. Wikipedia, tüm bu nedenlerden dolayı Almanca’nın yanı sıra Danca, Çekçe ve Slovakça erişimi bir günlüğüne engelledi.

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wikipedia wikipedia almanca

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