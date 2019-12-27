Wikipedia erişim engelinden kurtulacak gibi görünüyor

Dünyanın en büyük ansiklopedisi olan Wikipedia, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), tarafından 29 Nisan 2017’de Türkiye’de erişime engellenmişti. BTK; Wikipedia’da Türkiye’yi terör örgütleri ile işbirliği içinde göstermeye çalışan içeriklerin olduğunu bu yüzden siteyi engellediğini açıklamıştı.

5651 Sayılı Kanun’un 8/A maddesine göre alınan bu kararın ardından erişim engeli Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği’nin kararı ile onaylanmıştı. Sulh Ceza Hakimliği’nin kararının gerekçesinde, Türkiye’yi Suriye iç savaşına destek vermekle suçlayan İngilizce iki içeriğin kaldırılmaması nedeniyle erişime engellendiği belirtilmişti.

Uygulanan bu erişim engeli için bugün Anayasa Mahkemesi‘nden ilginç bir karar geldi. Anayasa Mahkemesi, Wikipedia’nın

erişime engellenmesini ifade özgürlüğünün ihlali saydı. Bu da demek oluyor ki yaklaşık 3 yıldır Wikipedia’ya uygulanan erişim engeli yakında kalkabilir.

Yüksek Mahkeme, 6’ya karşı 10 oy ile Wikipedia’nın erişime engellenmesinin ifade özgürlüğünü ihlal ettiğine karar verdi. 2020

yılının ilk ışıklarında AYM’nin aldığı karar ile Wikipedia’nın tekrardan Türkiye’de erişime açılması bekleniyor.