Wilfred Ndidi ile Taylan Bulut, ilk kez forma giydi

Beşiktaş’ta sağ bek Taylan Bulut ve orta saha oyuncusu Wilfred Ndidi, Eyüpspor müsabakasıyla birlikte ilk kez siyah-beyazlı formayı giydi.

Berker İşleyen

Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Eyüpspor’u 2-1 mağlup etti. Siyah-beyazlılarda Premier Lig ekibi Leicester City’den kadroya katılan Wilfred Ndidi ile Bundesliga takımı Schalke 04’den transfer edilen 19 yaşındaki Taylan Bulut, bu müsabakada ilk kez forma giydi.

Mücadeleye 11’de başlayan Ndidi, 70. dakikada yerini Demir Ege Tıknaz’a bıraktı.

Maça yedek kulübesinde başlayan Taylan ise 85. dakikada Jonas Svensson’un yerine oyuna dahil oldu.

