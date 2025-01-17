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Wilfried Zaha Fransa'da da tutunamadı... İmza için gidiyor! Yeni adresi herkesi çok şaşırttı

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
17.01.2025 07:52
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Galatasaray'dan Lyon'a kiralık olarak giden ancak burada da beklentileri karşılayamayan Wilfried Zaha'nın yeni adresi büyük oranda belli oldu. İşte detaylar...

Wilfried Zaha Fransa'da da tutunamadı... İmza için gidiyor! Yeni adresi herkesi çok şaşırttı
Wilfried Zaha

Wilfried Zaha

FİL Fildişi Sahili
Yaş: 33 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Olympique Lyon
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Galatasaray'ın İngiliz ekibi Crystal Palace'tan kadrosuna katttığı ancak beklentileri karşılayamaması üzerine yaz transfer döneminde Lyon'a kiralanan Wilfried Zaha'nın yeni adresi belli oluyor.

YENİ ADRESİ MLS

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L'Equipe'te yer alan habere göre, Lyon, Zaha'nın kiralık sözleşmesini feshedecek ve Fildişili futbolcu MLS ekiplerinden Charlotte FC'ye kiralanacak. Zaha'nın Charlotte'ye 18 ay kiralanacağı belirtildi.

CUMA GÜNÜ İMZAYA GİDİYOR

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Lyon'un, Zaha'ya transfer için cuma günü seyahat izni verdiği aktarıldı. Güncel piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösterilen Zaha'nın Galatasaray ile sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor.

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Galatasaray Galatasaray

Anahtar Kelimeler:
transfer son dakika galatasaray zaha
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