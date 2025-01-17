Wilfried Zaha Fransa'da da tutunamadı... İmza için gidiyor! Yeni adresi herkesi çok şaşırttı

Galatasaray'ın İngiliz ekibi Crystal Palace'tan kadrosuna katttığı ancak beklentileri karşılayamaması üzerine yaz transfer döneminde Lyon'a kiralanan Wilfried Zaha'nın yeni adresi belli oluyor.

YENİ ADRESİ MLS

L'Equipe'te yer alan habere göre, Lyon, Zaha'nın kiralık sözleşmesini feshedecek ve Fildişili futbolcu MLS ekiplerinden Charlotte FC'ye kiralanacak. Zaha'nın Charlotte'ye 18 ay kiralanacağı belirtildi.

CUMA GÜNÜ İMZAYA GİDİYOR

Lyon'un, Zaha'ya transfer için cuma günü seyahat izni verdiği aktarıldı. Güncel piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösterilen Zaha'nın Galatasaray ile sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor.