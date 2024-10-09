Wilfried Zaha yeni takımında da yapacağını yaptı! Lyon taraftarını çılgına çevirdi... "Umrumda mı?"

Galatasaray'daki performansıyla eleştirilen Wilfried Zaha, sezon başında Fransız ekibi Lyon'a kiralık olarak gönderilirken yıldız futbolcu burada da bekleneni veremedi ve eleştirilerden kurtulamadı. 31 yaşındaki oyuncu tepkilere maruz kalırken sosyal medya hesabından bu tepkilere cevap niteliğinde bir paylaşımda bulundu ve taraftarı oldukça kızdırdı.

"UMURUMDA MI?"

Tecrübeli futbolcu yaptığı paylaşımda, "Umurumdaymış gibi mi görünüyor" ifadelerini kullandı. Wilfried Zaha'nın bu paylaşımı eleştirilere yanıt olarak algılandı.

KADROYA ALINMAMIŞTI

Lyon'da performansını beğenmeyen teknik direktör Pierre Sage, Wilfried Zaha'yı Nantes ile oynadıkları maçın kadrosuna almadı.