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Wilfried Zaha yeni takımında da yapacağını yaptı! Lyon taraftarını çılgına çevirdi... "Umrumda mı?"

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
09.10.2024 07:39
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Galatasaray'dan Lyon'a kiralık olarak gönderilen Wilfried Zaha yeni takımında da eleştirilerden kurtulamazken son maçta kadroya alınmamıştı. 31 yaşındaki oyuncu sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Lyon taraftarlarını çok kızdırdı. İşte detaylar...

Wilfried Zaha yeni takımında da yapacağını yaptı! Lyon taraftarını çılgına çevirdi... "Umrumda mı?"
Wilfried Zaha

Wilfried Zaha

FİL Fildişi Sahili
Yaş: 32 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Olympique Lyon
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Galatasaray'daki performansıyla eleştirilen Wilfried Zaha, sezon başında Fransız ekibi Lyon'a kiralık olarak gönderilirken yıldız futbolcu burada da bekleneni veremedi ve eleştirilerden kurtulamadı. 31 yaşındaki oyuncu tepkilere maruz kalırken sosyal medya hesabından bu tepkilere cevap niteliğinde bir paylaşımda bulundu ve taraftarı oldukça kızdırdı.

"UMURUMDA MI?"

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Tecrübeli futbolcu yaptığı paylaşımda, "Umurumdaymış gibi mi görünüyor" ifadelerini kullandı. Wilfried Zaha'nın bu paylaşımı eleştirilere yanıt olarak algılandı.

KADROYA ALINMAMIŞTI

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Lyon'da performansını beğenmeyen teknik direktör Pierre Sage, Wilfried Zaha'yı Nantes ile oynadıkları maçın kadrosuna almadı.

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