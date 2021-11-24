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Will Smith’ten olay yaratan cinsel ilişki itirafı

24.11.2021 09:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sevilen aktör ve eski şarkıcı Will Smith, son günlerde yakın zamanda satışa sunulan kitabında yazanlarla gündeme damga vuruyor. Anı kitabı Will'de ilk ayrılığının ardından kendisini hasta edecek kadar çok seks yaptığını açıkladı.

Will Smith’ten olay yaratan cinsel ilişki itirafı

Aktör Will Smith, 9 Kasım'da yayımladığı anı kitabında yazanlarla olay yaratmaya devam ediyor. Kitapta 53 yaşındaki aktör ilk sevgilisi Melanie'yle yaşadığı ilişkinin hayal kırıklığıyla sonuçlanmasının ardından "bünyesine ters" birlikteliklere sürüklenmiş. Hollywood yıldızı kitapta şu ifadeleri kullanıyor:

Çaresizce rahatlamaya ihtiyacım vardı ama kalp kırıklığı için bir hap olmadığından son çare olarak homeopatik ilaçlara ve vahşi cinsel ilişkilere başvurmuştum.

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Melanie'ye 16 yaşında aşık olan Smith onun kendisini aldattığı öğrenince farklı tercihlerde bulunduğunu şöyle anlatıyor:

Hayatımın bu noktasına kadar Melanie dışında sadece bir kadınla seks yapmıştım. Ama sonraki birkaç ayda getto sırtlanına dönüşmüştüm. O kadar çok kadınla seks yaptım ki ve bu bünyeme o kadar tersti ki orgazm olmaya karşı psikosomatik bir tepki geliştirmiştim.

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Smith deneyimine dair şunları ekledi: Kelimenin tam anlamıyla beni tıkamıştı ve hatta ara sıra kusmama neden oluyordu.

Yakın zamanda Will'de yaptığı çarpıcı açıklamalarla gündeme gelen Smith'in yeni filmi Kral Richard: Yükselen Şampiyonlar (King Richard) 19 Kasım'da vizyona girdi.

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Will Smith
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