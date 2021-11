Will Smith, dünyanın en yüksek binası Burc Halife'ye tırmandı

Ünlü aktör Will Smith, pandemi sürecinde aldığı kiloları ekstrem sporlar yaparak vermeye çalışıyor.

Hollywood yıldızı 'hayatındaki en düzgün fiziğe ulaşma' kararını açıkladıktan sonra macerasını YouTube kanalında yayınlamaya başladı.

Smith, kilo verme serüvenini 6 bölümlük senaryosuz bir dizi haline getiriyor.



Ünlü aktör, YouTube kanalında yayınladığı Best Shape of My Life serisi için bu defa, dünyanın en yüksek binası olan Dubai’deki Burc Halife’ye tırmandı.

160 KAT MERDİVEN ÇIKTI!

Will Smith, binanun kulesine ulabilmek için ilk olarak 160 katı merdivenle yürüyerek çıktı.

Bir tırmanma takımına bağlı olan ve başında miğferi bulunan ünlü aktör, kuleye girmek için bir merdiveni tırmandı.

828 METRE YÜKSELİKTE POZ VERDİ

53 yaşındaki Amerikalı oyuncu, 828 metre yüksekliğe sahip, 160 katlı binanın tepesinde gülümseyerek poz verdi.