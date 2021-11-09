MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Will Smith, dünyanın en yüksek binası Burc Halife'ye tırmandı

Will Smith, dünyanın en yüksek binası Burc Halife'ye tırmandı

09.11.2021 21:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyaca ünlü ABD'li oyuncu Will Smith, dünyanın en yüksek binası olan Burc Halife’ye tırmandı. 160 katlı binanın tepesinde gülümseyerek poz veren ünlü oyuncu, o anları YouTube kanalından paylaştı.

Will Smith, dünyanın en yüksek binası Burc Halife'ye tırmandı

Ünlü aktör Will Smith, pandemi sürecinde aldığı kiloları ekstrem sporlar yaparak vermeye çalışıyor.

ww

Hollywood yıldızı 'hayatındaki en düzgün fiziğe ulaşma' kararını açıkladıktan sonra macerasını YouTube kanalında yayınlamaya başladı.

w5

Smith, kilo verme serüvenini 6 bölümlük senaryosuz bir dizi haline getiriyor.

w7
Ünlü aktör, YouTube kanalında yayınladığı Best Shape of My Life serisi için bu defa, dünyanın en yüksek binası olan Dubai’deki Burc Halife’ye tırmandı.

will3

160 KAT MERDİVEN ÇIKTI!

Will Smith, binanun kulesine ulabilmek için ilk olarak 160 katı merdivenle yürüyerek çıktı.

22

Bir tırmanma takımına bağlı olan ve başında miğferi bulunan ünlü aktör, kuleye girmek için bir merdiveni tırmandı.

w9

828 METRE YÜKSELİKTE POZ VERDİ

53 yaşındaki Amerikalı oyuncu, 828 metre yüksekliğe sahip, 160 katlı binanın tepesinde gülümseyerek poz verdi.

w10

w11

w12

will2

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Berdan Mardini komşusu Morena Taraku'yla aşk yaşıyorBerdan Mardini komşusu Morena Taraku'yla aşk yaşıyor
PARTNER Türkiye'nin önde gelen iki giyim devinden skandal görüntüler! Etiketi kaldırınca şok yaşadı Türkiye'nin önde gelen iki giyim devinden skandal görüntüler! Etiketi kaldırınca şok yaşadı
'Üç Kuruş' Romanları kızdırdı! Şikayet yağdı'Üç Kuruş' Romanları kızdırdı! Şikayet yağdı
Anahtar Kelimeler:
Will Smith
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

EYT, asgari ücret ve 3600 ek gösterge açıklaması!

EYT, asgari ücret ve 3600 ek gösterge açıklaması!

Bu otomobiller 100 bin liranın altında

Bu otomobiller 100 bin liranın altında

Erdoğan'dan sert tepki: Elinize, dilinize dursun

Erdoğan'dan sert tepki: Elinize, dilinize dursun

Endişelendiren uyarı! Bir milyar insanı etkileyecek

Endişelendiren uyarı! Bir milyar insanı etkileyecek

Şenol Güneş'ten Fenerbahçe açıklaması

Şenol Güneş'ten Fenerbahçe açıklaması

80 bin kişiye ihtiyaç var! Maaşları 47 bin dolar

80 bin kişiye ihtiyaç var! Maaşları 47 bin dolar

İlginizi Çekebilir

Kokusuyla mest edecek en iyi erkek duş jeli tavsiyeleri

Kokusuyla mest edecek en iyi erkek duş jeli tavsiyeleri

Seksi pozu olay oldu! "Abla Allah çektirmesin"

Seksi pozu olay oldu! "Abla Allah çektirmesin"

5 dakikada kuaförden çıkmış gibi görünmek isteyenler için en güzel saç ürünleri

5 dakikada kuaförden çıkmış gibi görünmek isteyenler için en güzel saç ürünleri

Kim Milyoner Olmak İster'de Galatasaray sorusu! Yarışmacı çekilmek zorunda kaldı

Kim Milyoner Olmak İster'de Galatasaray sorusu! Yarışmacı çekilmek zorunda kaldı

Acı haber! Ünlü şarkıcı kazada hayatını kaybetti

Acı haber! Ünlü şarkıcı kazada hayatını kaybetti

Çaycı Hüseyin Espresso Hüseyin olmuş

Çaycı Hüseyin Espresso Hüseyin olmuş

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.