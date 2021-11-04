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Will Smith’in ailesiyle ilgili itirafı gündem yaratı: Öldürmeyi düşündüm

04.11.2021 11:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Will Smith, bir zamanlar annesinin çocukluğunda maruz kaldığı tacizin intikamını almak için babasını öldürmeyi düşündüğünü açıkladı.

Will Smith’in ailesiyle ilgili itirafı gündem yaratı: Öldürmeyi düşündüm

Ben Efsaneyim, Yedi Yaşam, Siyah Giyen Adamlar ve İkizler Projesi gibi filmlerle tanınan dünyaca ünlü aktör Will Smith, son yaptığı itirafla dünya basınının gündemine oturdu.

Will Smith, bir zamanlar annesinin çocukluğunda maruz kaldığı tacizin intikamını almak için babasını öldürmeyi düşündüğünü açıkladı.

WİLL SMİTH’İN BABASIYLA KARMAŞIK İLİŞKİSİ

İnsanlar tarafından elde edilen yakında çıkacak olan "Will" adlı anı kitabından özel bir alıntıda Smith, babası William Carroll Smith Sr. ile olan karmaşık ilişkisini tartıştı.

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Smith, "Babam saldırgandı, ama her oyunumda ve resitaldeydi. Bir alkolikti ama her filmimin her galasında ayıktı," diye yazdı Smith. Yazının devam eden satırlarında Will Smith yaşadığı o korkunç anı anlattı:

"Dokuz yaşındayken, babamın annemin kafasına öyle bir yumruk attığını gördüm ki, bayıldı. Kan tükürdüğünü gördüm. Yatak odasındaki o an, muhtemelen hayatımdaki herhangi bir andan daha fazlaydı. Kim olduğumu tanımladı"

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Will Smith, o anı hiçbir zaman unutmadığını, bir gün annesinin intikamını alacağına yemin ettiğini ve babasını öldürmeyi düşündüğünü yazdı. Will Smith’in anne ve babası 2000 yılında boşandı. Will Smith, kansere yakalanan babası Willard Carroll Smith, Sr.’e hayatını kaybettiği 2006 yılına kadar baktı.

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Will Smith
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