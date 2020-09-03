Williams ailesi F1 takımından tamamen çekiliyor

Williams, takımın internet sitesinde yer alan açıklamasında, "Ailem her zaman yarış takımımızı ilk sıraya koydu ve bu kesinlikle doğru bir karardı. Formula 1 uzun zamandır hayatımız olmuştu ve şimdi yeni bir sayfa açma zamanı. Williams mirasını korurken, takımı da ileriye götürecek doğru insanları bulduğumuzu biliyorum." ifadelerini kullandı.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ekonomik açıdan zor günler geçiren Williams F1 takımı, geçen ay ABD merkezli yatırım şirketi Dorilton Capital'a satılmıştı.
1977 yılında Frank Williams tarafından kurulan F1 takımının, 7 pilotlar ve 9 takımlar şampiyonluğu bulunuyor. Tarihinde 114 yarış birinciliği olan Williams, 2012 İspanya Grand Prix'sinden beri yarış, 1997'den bu yana ise herhangi bir şampiyonluk kazanamadı. (AA)
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