Williams ailesi F1 takımından tamamen çekiliyor

Williams, takımın internet sitesinde yer alan açıklamasında, "Ailem her zaman yarış takımımızı ilk sıraya koydu ve bu kesinlikle doğru bir karardı. Formula 1 uzun zamandır hayatımız olmuştu ve şimdi yeni bir sayfa açma zamanı. Williams mirasını korurken, takımı da ileriye götürecek doğru insanları bulduğumuzu biliyorum." ifadelerini kullandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ekonomik açıdan zor günler geçiren Williams F1 takımı, geçen ay ABD merkezli yatırım şirketi Dorilton Capital'a satılmıştı.

1977 yılında Frank Williams tarafından kurulan F1 takımının, 7 pilotlar ve 9 takımlar şampiyonluğu bulunuyor. Tarihinde 114 yarış birinciliği olan Williams, 2012 İspanya Grand Prix'sinden beri yarış, 1997'den bu yana ise herhangi bir şampiyonluk kazanamadı. (AA)

