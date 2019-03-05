Williams kardeşlerin babasını konu edecek filmde başrol Will Smith’in

DC’nin devam filmleri için hazırlıklarına start verdiği Suicide Squad'la ilgili geçtiğimiz günlerde beklenmeyen bir gelişme yaşanmıştı. İlk filmin ağır toplarından Deadshot’ı canlandıran sevilen oyuncu Will Smith’in devam filmlerinde yer alamayacağı açıklanmıştı. Uzun zamandır söylentilere konu alan durum geçtiğimiz günlerde netliğe kavuşmuştu. Will Smith ile Warner Bros'un çekim takvimi bir türlü uyuşamamış ve yapımcı şirket, kendisini filmin kadrosundan çıkarmak durumunda kalmıştı.

Ünlü aktör Will Smith’in çalışma programını dolduran ilk proje belli oldu. Tenis dünyasına adlarını altın harflerle yazdıran Serena ve Venus Williams kardeşler’in babası ve aynı zamanda koçları olan Richard Williams’ın hayatını konu alan filmde Smith’i başrol olarak izleyeceğiz. Star Thrower Entertainment’ın prodüksiyonunu üstleneceği King Richard isimli film, Williams kardeşlerin çocukluk yıllarından başlayacak ve baba Richard Williams’ın sıkıntılı geçmişini ve zorlukları geride bırakıp kızlarına bu spora adanmış bir hayat inşa etme çabasını gözler önüne serecek.