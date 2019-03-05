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Williams kardeşlerin babasını konu edecek filmde başrol Will Smith’in

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SİNEMA TV  | 05.03.2019 13:36 | Son Güncelleme

Tenis dünyasının en başarılı kardeşleri arasında yer alan Serena ve Venus Williams’ın babası Richard Williams’ın hikâyesini anlatacak filmde başrol Will Smith’in.

Williams kardeşlerin babasını konu edecek filmde başrol Will Smith’in

DC’nin devam filmleri için hazırlıklarına start verdiği Suicide Squad'la ilgili geçtiğimiz günlerde beklenmeyen bir gelişme yaşanmıştı. İlk filmin ağır toplarından Deadshot’ı canlandıran sevilen oyuncu Will Smith’in devam filmlerinde yer alamayacağı açıklanmıştı. Uzun zamandır söylentilere konu alan durum geçtiğimiz günlerde netliğe kavuşmuştu. Will Smith ile Warner Bros'un çekim takvimi bir türlü uyuşamamış ve yapımcı şirket, kendisini filmin kadrosundan çıkarmak durumunda kalmıştı.

Ünlü aktör Will Smith’in çalışma programını dolduran ilk proje belli oldu. Tenis dünyasına adlarını altın harflerle yazdıran Serena ve Venus Williams kardeşler’in babası ve aynı zamanda koçları olan Richard Williams’ın hayatını konu alan filmde Smith’i başrol olarak izleyeceğiz. Star Thrower Entertainment’ın prodüksiyonunu üstleneceği King Richard isimli film, Williams kardeşlerin çocukluk yıllarından başlayacak ve baba Richard Williams’ın sıkıntılı geçmişini ve zorlukları geride bırakıp kızlarına bu spora adanmış bir hayat inşa etme çabasını gözler önüne serecek.

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Tüm zorluklara rağmen kızlarının profesyonel tenisçi olmaları için canla başla çalışan Richard Williams, kızları henüz 4 yaşındayken seksen sayfalık bir plan çıkardığı efsanesi spor dünyasında epey yaygın bir şekilde anlatılır. Richard Williams’ı Will Smith’in canlandıracağı filmin senaryosu Zach Baylin’in kaleminden çıkacak.

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Son dönemde bir hayli olan yoğun olan Will Smith, yakında Disney filmi Aladdin, yeni Ang Lee filmi Gemini Man ve Bad Boys serisinin üçüncü filminde karşımıza çıkacak.


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DC Suicide Squad Deadshot Will Smith Warner Bros Serena Williams Richard Williams King Richard

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