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Willian Arao, Fenerbahçe taraftarından özür diledi! 'Sözlerim yanlış anlaşıldı'

06.04.2023 23:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe’nin Brezilyalı oyuncusu Willian Arao, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final etabında oynanan Kayserispor maçının ardından ülkesinde verdiği röportajda teknik direktör Jorge Jesus hakkında kullandığı ifadelerin yanlış anlaşıldığını söyleyerek, özür diledi.

Willian Arao, Fenerbahçe taraftarından özür diledi! 'Sözlerim yanlış anlaşıldı'

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final etabında Kayserispor ile karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu'nda oynanan müsabaka, sarı - lacivertlilerin 4-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı. Fenerbahçe, bu skorla birlikte Türkiye Kupası'nda yarı finale yükseldi ve Sivasspor ile eşleşti.

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Karşılaşmanın 67. dakikasında oyuna giren Willian Arao, sarı - lacivertli taraftarların ıslıklı tepkisi sonrası şaşkına döndü.

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Maç sonunda konuşan Arao, "Şunu açıklığa kavuşturmak isterim ki Brezilya’da bir kanala verdiğim bir röportajda sadece bana sorulan soruya cevap verdim, benim isteğim hocamızın yıllarca bizimle kalması, bu sene ve önünüzdeki senelerde bütün hedeflerimize hep birlikte ulaşmamız. Yanlış anlaşıldığım için özür dilerim, Fenerbahçe’ye yardım etmek için çalışmaya devam edeceğim." ifadelerini kullandı.

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