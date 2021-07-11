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Wimbledon'da kazanan Novak Djokovic!

11.07.2021 19:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Wimbledon tek erkekler finalinde Novak Djokovic ve Matteo Berrettini karşı karşıya geldi. Maçı Djokovic kazandı.

Wimbledon'da kazanan Novak Djokovic!

2021 Wimbledon Tenis Turnuvası'nı tek erkeklerde, 7 numaralı seribaşı Matteo Berrettini'yi 3-1 yenen dünya 1 numarası Novak Djokovic kazandı.

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen sezonun üçüncü grand slam turnuvasının tek erkekler finalinde, son iki organizasyon dahil 5 şampiyonluğu bulunan Sırp Djokovic ile kariyerinin ilk grand slam finaline çıkan İtalyan Berrettini karşılaştı.

Maça alışılagelmiş servis performansından uzak başlayan Djokovic'in 4'üncü, "forehand" ritmini oyun ilerledikçe yakalayan Berrettini'nin ise 9. oyunda servis kırdığı ilk setin sonucu, "tie break"te belirlendi. Bu bölümü 7-4 kazanan Berrettini, ilk seti hanesine yazdırdı.

2. SETTE HATALARI DEĞERLENDİRDİ

İkinci setin başlarında Berrettini'nin üst üste yaptığı basit hatalardan faydalanan Novak Djokovic, dört oyun sonunda rakibinin iki kez servisini kırarak 4-0 öne geçti. Oyunun kalan bölümünde bir kez servisini kırdırmasına rağmen skor avantajını koruyan Djokovic, seti 6-4 alarak durumu 1-1'e getirdi.

Büyük turnuvalardaki 30. finalini oynayan Djokovic, etkili "backhand" vuruşlarıyla 3. oyunda rakibinin servisini kırarak üçüncü sette skor avantajını ele geçirdi. Berrettini, sert servisleriyle oyuna tutunmaya çalışmasına rağmen rakibinin servisini kıramadı ve seti 6-4 kazanan Djokovic, geriye düştüğü finalde 2-1 öne geçti.

4. SETTE YORGUNLUK BAŞ GÖSTERDİ

Dengeli başlayan dördüncü sette Berrettini servisleriyle, Djokovic ise file önünde elde ettiği puanlarla oyuna ortak oldu ve setin ilk yarısı 3-3 eşitlikle sonuçlandı. Oyunun kalan bölümünde yorgunluk belirtileri gösteren 25 yaşındaki İtalyan tenisçi karşısında baskısını artıran Djokovic, 7. ve 9. oyunlarda rakibinin servisini kırıp, 3 saat 24 dakika süren mücadelenin ardından seti 6-3, maçı ise 3-1 kazanarak şampiyonluğa ulaştı.

1. Set: Djokovic 6-7 Berrettini
2. Set: Djokovic 6-4 Berrettini
3. Set: Djokovic 6-4 Berrettini
4. Set: Djokovic 6-3 Berrettini

FEDERER VE NADAL'I YAKALADI

Turnuva öncesi Grand Slam'lerde 19 şampiyonluğu bulunan Sırp raket, şampiyonluk sayısını 20'ye çıkardı ve Roger Federer ile Rafael Nadal'ı bu alanda yakalamayı başardı.

FEDERER'DEN TEBRİK!

"20. Grand Slam için tebrikler, Novak. Harika bir performans! Birçok tenis şampiyonunun olduğu özel bir çağda tenis oynama fırsatına eriştiğim için gurur duyuyorum."

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
berrettini sadece servis atiyor baska birsey yok

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