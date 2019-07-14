SPOR

Wimbledon'da tarihi finali Federer'i yenen Djokovic kazandı

TENİS HABERLERİ  | 14.07.2019 21:55 | Son Güncelleme

Wimbledon tarihinin en uzun süren finalini 2 numaralı seribaşı Roger Federer'i 7-6, 1-6, 7-6, 4-6 ve 13-12'lik setlerle 3-2 yenen dünya 1 numarası Novak Djokovic kazandı. Federer ile Djokovic arasındaki maç tam 4 saat 57 dakika sürdü.

Wimbledon'da tarihi finali Federer'i yenen Djokovic kazandı

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen sezonun üçüncü grand slam turnuvasının tek erkekler finalinde, 8 şampiyonlukla Wimbledon'ı en fazla kazanan erkek tenisçi İsviçreli Federer ile geçen yıl da dahil 4 şampiyonluğu bulunan Sırp Djokovic karşılaştı.

Kariyerinin 25. grand slam finalini oynayan Djokovic ile 31. finaline çıkan Federer, 2015 ABD Açık'tan beri ilk defa bir grand slam finalinde karşı karşıya geldi. İki tenisçinin de servis kıramadığı ilk setin sonucunu "tie break" belirledi. Federer'e 7-5 üstünlük kuran Djokovic, ilk seti 7-6'lık skorla hanesine yazdırdı. Federer, oyuna giren ilk servisleri ve file önündeki vuruşlarından yüzde 100 puan aldığı 2. seti, 6-1 kazandı ve durumu 1-1'e getirdi.

  1. sette de file önünde kusursuza yakın oynayan Federer, 10. oyunda set puanı yakaladı ancak Djokovic rakibine izin vermedi. Servis performansını arttıran ve daha az hata yapan Djokovic, ilk sette olduğu gibi uzayan 3. seti, "tie break"te (7-4) kazanarak 2-1 öne geçti.

Başa baş geçen 4. setin 5. oyununda Djokovic'in yaşadığı konsantrasyon kaybını değerlendiren Federer, servis kırdı. Bu aşamadan sonra oyuna ağırlığını koyan Federer, 4. seti 6-4 aldı ve skoru 2-2 yaptı.

FİNAL SETİ NEFES KESTİ
Federer, 3 servis kırma puanı çevirdiği final setinin 4. oyununa tutunsa da 6. oyunda servis kırmayı başaran Djokovic, 4-2 öne geçti. Fakat sonraki oyunda servis kıran Federer, servis oyununu da alarak skoru 4-4'e getirdi. Baskının iyice yükseldiği final setinin 15. oyununda servis kırarak 8-7 öne geçen Federer, kendi servis oyununda 2 maç puanından faydalanamadı ve Djokovic sette durumu eşitledi: 8-8.

Skorun 12-12'ye gelmesi sonrası Wimbledon'ın yeni kuralları gereği "tie break"e gidildi. Uzatma periyodunda Federer'e 7-3 üstünlük sağlayan Djokovic, seti 13-12, 4 saat 55 dakika süren maçı da 3-2 kazandı. 2019 erkekler finali, 2008'de Rafael Nadal'ın Roger Federer'i 4 saat 48 dakika sonunda 3-2 yendiği karşılaşmayı geçerek Wimbledon tarihinin en uzun tekler finali oldu.

WIMBLEDON'DA 5. ŞAMPİYONLUK
Federer'e karşı oynadığı 5. grand slam finalinde 4. galibiyetini alan Djokovic, Wimbledon'daki 5. şampiyonluğuna uzandı. Grand slam turnuvalarında 16. kez mutlu sona ulaşan Sırp tenisçi, kariyerindeki 75. tekler şampiyonluğunu kazandı. Federer ile karşılaştığı 48. maçta 26. kez korttan galip ayrılan Djokovic, 2 milyon 350 bin sterlin (16,9 milyon lira) para ödülünün de sahibi oldu.

Tarihte 10 ve daha fazla grand slam şampiyonluğu bulunan erkek tenisçiler şöyle sıralandı:

  1. Roger Federer (İsviçre): 20 şampiyonluk
  2. Rafael Nadal (İspanya): 18
  3. Novak Djokovic (Sırbistan): 16
  4. Pete Sampras (ABD): 14
  5. Roy Emerson (Avustralya): 12
  6. Rod Laver (Avustralya): 11
  7. Björn Borg (İsveç): 11
  8. Bill Tilden (ABD): 10
Bu sütunlar asırlardır dönüyor!Bu sütunlar asırlardır dönüyor!
Wimbledon'da kraliçe Halep Wimbledon'da kraliçe Halep
Nadal'ı devirdi, Djokovic'e rakip olduNadal'ı devirdi, Djokovic'e rakip oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
wimbledon Roger Federer novak djokovic

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar

Hakkari'den acı haber: 3 askerimiz şehit oldu

Hakkari'den acı haber: 3 askerimiz şehit oldu

Michael Frey'in yeni adresi şaşırttı

Michael Frey'in yeni adresi şaşırttı

Yusuf Yazıcı bombası patladı!

Yusuf Yazıcı bombası patladı!

Beşiktaş'ta Quaresma geri döndü

Beşiktaş'ta Quaresma geri döndü

Ergün Penbe'den Emre Mor yorumu

Ergün Penbe'den Emre Mor yorumu

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Wimbledon kadınlarda finalin adı kondu

Wimbledon kadınlarda finalin adı kondu

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Serena Williams'a para cezası

Serena Williams'a para cezası

Milli tenisçiler, Wimbledon'a veda etti

Milli tenisçiler, Wimbledon'a veda etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Wimbledon'da tarihi finali Federer'i yenen Djokovic kazandı

Tarihi finali kazanan Djokovic oldu

Wimbledon tek kadınlarda şampiyon Simona Halep

Wimbledon'da kraliçe Halep

Nadal'ı yenen Federer, finalde Djokovic'e rakip oldu

Nadal'ı devirdi, Djokovic'e rakip oldu

Wimbledon tek kadınlarda finalin adı Serena Williams - Simona Halep

Wimbledon kadınlarda finalin adı kondu

Federer yarı finalde

Federer yarı finalde

Djokovic yarı finalde

Djokovic yarı finalde

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.