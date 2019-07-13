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Wimbledon tek kadınlarda şampiyon Simona Halep

TENİS HABERLERİ  | 13.07.2019 18:02 | Son Güncelleme

Wimbledon Tenis Turnuvası tek kadınlar finalinde Serena Williams'ı 2-0 yenen Simona Halep kariyerinin ikinci grand slam şampiyonluğunu kazandı.

Wimbledon tek kadınlarda şampiyon Simona Halep

Sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'ın tek kadınlar finalinde 7 numaralı seribaşı Rumen Simona Halep ile 11 numaralı seribaşı ABD'li Serena Williams 15 bin kişi kapasiteli merkez kortta karşı karşıya geldi.

İlk sete çok iyi bir başlangıç yapan ve biri sıfıra karşı olmak üzere rakibinin iki servisini kıran 27 yaşındaki Halep, 12 dakika içinde oyunlarda 4-0 öne geçti. İlk basit hatasını 7. oyunda yapan, ilk servislerden kazanılan puanlarda yüzde 80 gibi bir oran yakalayan Rumen tenisçi, agresif oyununu sürdürdü ve 26 dakika süren ilk seti 6-2 hanesine yazdırdı.

İkinci setin ilk dört oyununda iki tenisçi de servislerine tutundu. Beşinci oyunda bir kez puan vererek Williams'ın servisini bir kez daha kıran Simona Halep, 3-2 öne geçti. Etkili servisleriyle avantajını koruyan ve üst üste üç oyunu da alan Rumen tenisçi, seti 6-2, 55 dakika süren maçı da 2-0 kazanarak şampiyonluğa uzandı.

HALEP'İN İKİNCİ ŞAMPİYONLUĞU
Turnuvada finale yükselen ilk Rumen kadın sporcu olan Halep, kariyerinin ikinci grand slam şampiyonluğunu kazandı. Tek kadınlarda daha önce dört final maçına çıkan eski dünya 1 numarası Halep, geçen yıl Fransa Açık'ta kupayı kaldırmıştı. Halep, aktif kadın tenisçiler arasında Serena Williams, Maria Sharapova ve Garbine Muguruza'nın ardından Fransa Açık ve Wimbledon'ı kazanan dördüncü isim oldu.

SERENA REKORU YİNE KIRAMADI
Anne olduktan sonra ilk grand slam zaferini yaşamak isteyen ve 37 yaş 291 günle açık dönemde finale kalan en yaşlı kadın tenisçi olan Serena Williams, uzun süredir kovaladığı en çok grand slam kazanma rekoruna yine ulaşamadı.

Avustralya Açık'ta 7, Fransa Açık'ta 3, Wimbledon'da 7 ve ABD Açık'ta 6 kez olmak üzere toplam 23 şampiyonluğu bulunan Williams, bugün kazanması halinde Margaret Court'un "tarihin en fazla grand slam turnuvası kazanan tenisçisi" unvanına ortak olacaktı.

ABD'li tenisçi, 2018 ABD Açık ve son iki yılda Wimbledon'da olmak üzere çıktığı son üç grand slam finalinden de eli boş ayrıldı.

HALEP'TEN ETKİLEYİCİ PERFORMANS
Kariyerinin en iyi performanslarından birini ortaya koyarak şampiyon olan Halep, maçın istatistiklerinde de rakibine büyük üstünlük sağladı. Karşılaşmada 25 basit hata yapan Serena Williams, dört kez servisini kırdırdı. Maç boyunca sadece 3 basit hata yapan Halep ise rakibine ilk servislerden kazanılan puanlarda yüzde 82'ye 59 üstünlük kurdu.

ABD'li tenisçi 17 kez doğrudan sayı getiren vuruş yaparken, Halep 13'te kaldı.

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