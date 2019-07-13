Wimbledon tek kadınlarda şampiyon Simona Halep

Sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'ın tek kadınlar finalinde 7 numaralı seribaşı Rumen Simona Halep ile 11 numaralı seribaşı ABD'li Serena Williams 15 bin kişi kapasiteli merkez kortta karşı karşıya geldi.

İlk sete çok iyi bir başlangıç yapan ve biri sıfıra karşı olmak üzere rakibinin iki servisini kıran 27 yaşındaki Halep, 12 dakika içinde oyunlarda 4-0 öne geçti. İlk basit hatasını 7. oyunda yapan, ilk servislerden kazanılan puanlarda yüzde 80 gibi bir oran yakalayan Rumen tenisçi, agresif oyununu sürdürdü ve 26 dakika süren ilk seti 6-2 hanesine yazdırdı.

İkinci setin ilk dört oyununda iki tenisçi de servislerine tutundu. Beşinci oyunda bir kez puan vererek Williams'ın servisini bir kez daha kıran Simona Halep, 3-2 öne geçti. Etkili servisleriyle avantajını koruyan ve üst üste üç oyunu da alan Rumen tenisçi, seti 6-2, 55 dakika süren maçı da 2-0 kazanarak şampiyonluğa uzandı.

HALEP'İN İKİNCİ ŞAMPİYONLUĞU

Turnuvada finale yükselen ilk Rumen kadın sporcu olan Halep, kariyerinin ikinci grand slam şampiyonluğunu kazandı. Tek kadınlarda daha önce dört final maçına çıkan eski dünya 1 numarası Halep, geçen yıl Fransa Açık'ta kupayı kaldırmıştı. Halep, aktif kadın tenisçiler arasında Serena Williams, Maria Sharapova ve Garbine Muguruza'nın ardından Fransa Açık ve Wimbledon'ı kazanan dördüncü isim oldu.