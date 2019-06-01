Windows Core OS hakkında ilk açıklama geldi

Microsoft yeni işletim sistemi ile ilgili; “Yeni modern PC’ler ve inovatif cihazlarla genişleyen ekosistem, gelecekteki ihtiyaçları karşılamak adına yeni bir işletim sistemi inşa etme ve pazara sunma ihtiyacı doğurdu. Kullanıcıların temel ihtiyaçlarını ve beklentilerini cihazlarından karşılamalarını sağlayacak, insanı merkezine alan deneyimler sunacak bir işletim sisteminden söz ediyoruz. Yeni işletim sistemi, arka planda sorunsuz şekilde, hiçbir şeyi bölmeden gerçekleşecek kesintisiz güncellemeler içerecek! Aynı zamanda varsayılan olarak güvenli, uygulamalardan bağımsız bir güvenlik sistemiyle, yaşam boyu saldırılara karşı koruma sağlayacak modern bir işletim sistemi olacak.

Wi-Fi, 5G LTE gibi teknolojiler sayesinde sürekli bağlı kalacak, kullanıcılar kopukluklar için endişelenmeyecekler. Bütün kullanıcıların cihazları birbirlerine bağlı olacak. Kullanıcılar, cihazlarını ellerine aldıklarında bir daha şarj edene dek performans değişimleri konusunda endişelenmeyecekler. Bu özellikler, kullanıcıların temel gereksinimlerini karşılayacak, ancak gerçek bir deneyim sunmak için onları da memnun etmeliyiz. Bu nedenle yeni işletim sistemi, bulut sistemlerine bağlantılı uygulamalarla, yüksek işlem gücünü kullanıcılara sunacak. Bu deneyimler yapay zekâ ile güçlendirilecek, kullanıcıların ertesi gün yapmaları gereken işleri yapmalarına yardımcı olacak. Modern işletim sistemi aynı zamanda çok uyumlu olacak. İnsanlar; kalemler, sesli komutlar, dokunma hareketleri ve hatta gözlerini kullanacaklar. Elbette kullanıcılar istediklerinde klavye ve fare ile aynı işletim sistemini kontrol edecek