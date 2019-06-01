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Windows Core OS hakkında ilk açıklama geldi

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TEKNOLOJİ  | 01.06.2019 14:44 | Son Güncelleme

2019 yılında hala güncellemelerde sorun yaşayan ve macOS’in sorunsuz deneyiminin yarısını bile sunamayan Microsoft, bu gidişata bir son vermek için kolları sıvadı. Windows Core OS olarak isimlendirilen yeni işletim sistemi nihayet sıfır sorun politikası ile tasarlanacak.

Windows Core OS hakkında ilk açıklama geldi

Microsoft yeni işletim sistemi ile ilgili; “Yeni modern PC’ler ve inovatif cihazlarla genişleyen ekosistem, gelecekteki ihtiyaçları karşılamak adına yeni bir işletim sistemi inşa etme ve pazara sunma ihtiyacı doğurdu. Kullanıcıların temel ihtiyaçlarını ve beklentilerini cihazlarından karşılamalarını sağlayacak, insanı merkezine alan deneyimler sunacak bir işletim sisteminden söz ediyoruz. Yeni işletim sistemi, arka planda sorunsuz şekilde, hiçbir şeyi bölmeden gerçekleşecek kesintisiz güncellemeler içerecek! Aynı zamanda varsayılan olarak güvenli, uygulamalardan bağımsız bir güvenlik sistemiyle, yaşam boyu saldırılara karşı koruma sağlayacak modern bir işletim sistemi olacak. 

Wi-Fi, 5G LTE gibi teknolojiler sayesinde sürekli bağlı kalacak, kullanıcılar kopukluklar için endişelenmeyecekler. Bütün kullanıcıların cihazları birbirlerine bağlı olacak. Kullanıcılar, cihazlarını ellerine aldıklarında bir daha şarj edene dek performans değişimleri konusunda endişelenmeyecekler. Bu özellikler, kullanıcıların temel gereksinimlerini karşılayacak, ancak gerçek bir deneyim sunmak için onları da memnun etmeliyiz. Bu nedenle yeni işletim sistemi, bulut sistemlerine bağlantılı uygulamalarla, yüksek işlem gücünü kullanıcılara sunacak. Bu deneyimler yapay zekâ ile güçlendirilecek, kullanıcıların ertesi gün yapmaları gereken işleri yapmalarına yardımcı olacak. Modern işletim sistemi aynı zamanda çok uyumlu olacak. İnsanlar; kalemler, sesli komutlar, dokunma hareketleri ve hatta gözlerini kullanacaklar. Elbette kullanıcılar istediklerinde klavye ve fare ile aynı işletim sistemini kontrol edecek

Modern ekosistemler, kullanıcıların temel ihtiyaçlarını her türlü kişisel cihazlarından karşılamasını, anlık güncelleme desteğini, saldırılara karşı standart güvenlik korumalarını, hızlı bağlantıları, 5G’yi, daha hızlı Wi-Fi erişimini talep ediyor. Microsoft, bu modern işletim sistemi gereksinimleri için araştırma yapıyor, elektronik dünyasında yaşanan gelişmelere uyacak yeni deneyimler üzerinde çalışıyor, güçlü bilgisayarlar, bulut sistemleri ve yapay zekanın gücünden faydalanmak istiyor.” açıklamasında bulundu.

Windows Core OS özellikleri

Sorunsuz güncelleme
Varsayılan standart güvenlik koşulları
Her zaman internete bağlı kalma
Sürdürülebilir performans geliştirmeleri
Bulut sistemleri entegrasyonu
Yapay zeka entegrasyonu
Üst düzey uyumluluk
Donanımsal değişimlere uyumluluk


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Anahtar Kelimeler:
Windows Core OS Windows

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