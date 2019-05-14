Windows ve macOS’te ses düzeylerini arttırın

Uygulamada film ve müzik olmak üzere iki ana ayar bulunuyor. Bu ayarlar laptop veya eğer destekliyorsa kullandığınız ses kaynağına göre çeşitleniyor. Uygulama otomatik olarak kulaklık, ses sistemi ve dahili hoparlör için ön tanımlı optimize edilmiş ayarlar ile geliyor. Bu kalibrasyonu açtığınızda sesin karakterinde gözle görünür bir değişiklik yaşanıyor.

Ses konusunda özellikle de equlaizer konusunda deneyimsiz olanlar için ise ön tanımlı ayarlar sunuluyor. Bu ayarları açtığınızda seste sıfır bozulma ile bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. Yıllık üyelik sistemi ile çalışan uygulama kullanıcılarından yıllık 34.99 dolar ücret talep ediyor.

Son olarak uygulamada kulaklıkta hissedilebilecek olan 3D opsiyonu bulunuyor. Bu opsiyonun sanal bir 3 boyut oluşturduğunu ve sunduğu deneyiminin diğer uygulamalardan kat kat daha sağlıklı olduğunu söyleyebiliriz.

iOS 12.3 Beta 6 çıktı! İndir!

