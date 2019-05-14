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Windows ve macOS’te ses düzeylerini arttırın

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TEKNOLOJİ  | 14.05.2019 08:48 | Son Güncelleme

Windows ve macOS’te özellikle de laptop kullananlar ses konusunda bazen çok sıkıntı çekebiliyor. Sistemsel olarak belli bir ses seviyesine sabitlenen laptoplarda ses seviyesini arttırmak ve bunu sesi bozmadan yapmak çok zor. Ancak Nahimic’in geliştirmiş olduğu uygulama hem sesi arttırıyor hem de sese bir karakter kazandırıyor.

Windows ve macOS’te ses düzeylerini arttırın

Uygulamada film ve müzik olmak üzere iki ana ayar bulunuyor. Bu ayarlar laptop veya eğer destekliyorsa kullandığınız ses kaynağına göre çeşitleniyor. Uygulama otomatik olarak kulaklık, ses sistemi ve dahili hoparlör için ön tanımlı optimize edilmiş ayarlar ile geliyor. Bu kalibrasyonu açtığınızda sesin karakterinde gözle görünür bir değişiklik yaşanıyor.

Ses konusunda özellikle de equlaizer konusunda deneyimsiz olanlar için ise ön tanımlı ayarlar sunuluyor. Bu ayarları açtığınızda seste sıfır bozulma ile bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. Yıllık üyelik sistemi ile çalışan uygulama kullanıcılarından yıllık 34.99 dolar ücret talep ediyor.

app-nahimic

Son olarak uygulamada kulaklıkta hissedilebilecek olan 3D opsiyonu bulunuyor. Bu opsiyonun sanal bir 3 boyut oluşturduğunu ve sunduğu deneyiminin diğer uygulamalardan kat kat daha sağlıklı olduğunu söyleyebiliriz.

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Windows macOS

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