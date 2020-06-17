Winnie Harlow karantina sonrası tatile çıktı

Winnie Harlow, kısa süredir birlikte olduğu sevgilisi basketbol yıldızı Kyle Kuzma ile birlikte tatile çıktı.

25 yaşındaki Harlow, ilk olarak özel jetin merdivenlerinde çektirdiği bir pozunu sosyal medya sayfasında paylaştı. Takipçileri güzel modele "yolculuk nereye?" diye sordu.

Harlow ardından Arizona'daki Mermer Kanyon'da çekilen pozlarına sosyal medya sayfasında yer verdi.

Güzel model, daha sonra da uçuk pembe renkli bir bikiniyle havuz başında çekilen pozlarını paylaştı. Harlow'un bu paylaşımlarına takipçilerinden yorum ve beğeni yağdı.

'Bedensel olumlama' akımının öcülerinden olan Harlow, 4 yaşındayken; tenin yer yer renk değiştirmesine neden olan vitiligo adlı bir hastalığa yakalandı.

Harlow, hastalığın, hayatını şekillendirirken önünde bir engel olmasına izin vermedi.

Okuldayken arkadaşlarının kendisini "zebra" diye çağırdığını belirten Winnie Harlow, sosyal medyadaki bir paylaşımının ardından da kendisini Michael Jackson'a benzeten alaylı yorumlar aldı. Fakat bunlara da "Beni bir ikona benzettiğiniz için teşekkür ederim" diyerek yanıt verdi.