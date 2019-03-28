Wolfenstein: Youngblood Temmuz Ayında Çıkış Yapacak

Oyun, 26 Temmuz'da PC, PlayStation 4, Xbox One ve Nintendo Switch için çıkış yapacak. Oyun için yayınlanan son fragmanı da aşağıdan izleyebilirsiniz.

Oyuncuları 1980'lerin Paris'ine götürecek olan Youngblood, iki karakterle co-op oynanışı sunacak. Bu iki karakter, BJ Blazkowicz'in ikiz kızları Jess ve Soph olacak.



