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Herkesi kedi olarak görüyor: Beyin ameliyatından sonra hayatı kabusa döndü!

ABD'de yaşayan 28 yaşındaki bir adamın beyin ameliyatı sonrası yaşadığı sıra dışı durum bilim dünyasını harekete geçirdi. Bilim insanlarının bile şaşırdığı bu vakada ameliyat olan Karl, ameliyatın ardından karşılaştığı insanların yüzlerinde evcil kedisinin yüz hatlarını görmeye başladı. Durum, bilimsel bir araştırmaya konu oldu. Üstelik bazı zamanlarda da Karl kesinin yüzünde insan suratı görmeye başladı.

Herkesi kedi olarak görüyor: Beyin ameliyatından sonra hayatı kabusa döndü!
Çiğdem Berfin Sevinç

ABD'nin kuzeydoğusunda yaşayan ve kimliği Karl olarak açıklanan 28 yaşındaki adam, beynindeki anormal damar yumağının neden olabileceği kanama riski nedeniyle ameliyat edildi. Operasyon sırasında beyninin sağ temporal lobunun bir bölümü çıkarıldı.

Ameliyatın ardından görme algısında değişiklik yaşayan Karl, insanların yüzlerinde kedisi Luna'nın gözlerini ve yüz hatlarını görmeye başladı. Bazen de sabah ilk gördüğü kişinin yüzündeki özellikleri kedisine yansıttığını fark etti.

Araştırmacılar, bu durumun birkaç saat sürdüğünü, bazı zamanlarda ise bütün gün devam ettiğini açıkladı.

Herkesi kedi olarak görüyor: Beyin ameliyatından sonra hayatı kabusa döndü! 1

NADİR GÖRÜLEN HASTALIKLA İLİŞKİLENDİRİLDİ

Bilim insanları, Karl'ın yaşadığı durumu prosopometamorfopsi adı verilen nadir bir algı bozukluğuyla ilişkilendirdi. Bu rahatsızlıkta kişiler, karşılarındaki insanların yüzlerini farklı ve bozulmuş şekilde algılayabiliyor.

Araştırmacılara göre yüzleri tanıma ve işleme sürecinde beynin sağ temporal lobu önemli rol oynuyor. Karl'ın ameliyatında bu bölgenin bir kısmının çıkarılmış olması da dikkat çekti.

Herkesi kedi olarak görüyor: Beyin ameliyatından sonra hayatı kabusa döndü! 2

YAPAY ZEKA İLE GÖRÜNTÜSÜ OLUŞTURULDU

Dartmouth College ve Brigham and Women's Hospital araştırmacıları, Karl'ın gördüğü yüzleri daha iyi anlayabilmek için yapay zekadan yararlandı. Adamın tarifleri doğrultusunda kedisinin yüz özellikleriyle insan yüzlerinin birleştiği görüntüler oluşturuldu.

Araştırmacılar, yapay zeka teknolojisinin bu tür algı bozukluklarının daha iyi anlaşılmasına yardımcı olabileceğini belirtti.

Bilim insanları, 1986 yılında da benzer bir vaka yaşandığını hatırlattı. Felç geçiren 58 yaşındaki bir kadın, otobüste gördüğü fino köpeğinin yüzünü diğer yolcuların yüzlerinde de görmeye başlamıştı.

Uzmanlar, bu vakaların beynin yüzleri diğer nesnelerden farklı şekilde işlediğini gösterdiğini ve konuyla ilgili daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

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