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Wolfsburg, Fenerbahçeli Giuliano'nun peşinde!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 01.06.2018 08:32 | Son Güncelleme

Alman basını, Wolfsburg'un Fenerbahçe forması giyen Giuliano ile ilgilendiği belirterek, "Şartlar oluşursa Wolfsburg, Giuliano için Fenerbahçe ile masaya oturacak" diye yazdı.

Wolfsburg, Fenerbahçeli Giuliano'nun peşinde!

Fenerbahçe'nin Brezilyalı oyuncusu Giuliano ile ilgili olarak sürpriz bir gelişme yaşandı. Alman futbol siteleri Wolfsburg'un Giuliano ile ilgilendiği belirterek, "Şartlar oluşursa Wolfsburg, Fenerbahçe ile masaya oturabilir. Giuliano, Wofsburg'un aradığı isim olabilir" dediler.

Haberde Giuliano için teklif edilmesi düşünülen rakam ise belirtilmedi. Fenerbahçe'nin geçen yıl Zenit'e 7 milyon Euro bonservis ödeyerek transfer ettiği Brezilyalı futbolcunun piyasa değeri 10 milyon Euro civarında gösteriliyor.

FENER'İN EN GOLCÜSÜ
Giuliano ligde geçtiğimiz sezon 14 golle Fenerbahçe'nin en golcü ismi oldu. Brezilyalı futbolcu 5 de asiste imza attı. (A Spor)

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Anahtar Kelimeler:
Giuliano Wolfsburg Fenerbahçe

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
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