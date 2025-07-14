Wolves, Jhon Arias'ı 20 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı! Yıldız oyuncu ile Galatasaray'da ilgileniyordu...

Brezilya Ligi ekiplerinden Fluminense forması giyen Kolombiyalı Jhon Arias takımdan ayrılmak üzere. Kulüpler Dünya Kupası'nda gösterdiği iyi performans ile dikkatleri üzerine çeken Jhon Arias İngiltere Premier Lig'den Wolverhampton'a transfer olduğu iddia edildi.

WOLVES'A GİDİYOR

İngiltere'den Telegraph'ın haberine göre, Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton, Jhon Arias'ı 20 milyon Euro bonservis karşılığında kadrosuna kattı.

BİR DÖNEM GALATASARAY İSTEMİŞTİ

Geçtiğimiz sezon transfer döneminde Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kolombiyalı sağ kanat oyuncusunun transferini çok istemişti, ancak transfer mali şartlar sebebiyle gerçekleşmemişti.