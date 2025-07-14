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Wolves, Jhon Arias'ı 20 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı! Yıldız oyuncu ile Galatasaray'da ilgileniyordu...

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton, Kulüpler Dünya Kupası'da Fluminense forması ile harikalar yaratan Jhon Arias'ı kadrosuna kattı.

Wolves, Jhon Arias'ı 20 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı! Yıldız oyuncu ile Galatasaray'da ilgileniyordu...
Burak Kavuncu

Brezilya Ligi ekiplerinden Fluminense forması giyen Kolombiyalı Jhon Arias takımdan ayrılmak üzere. Kulüpler Dünya Kupası'nda gösterdiği iyi performans ile dikkatleri üzerine çeken Jhon Arias İngiltere Premier Lig'den Wolverhampton'a transfer olduğu iddia edildi.

WOLVES'A GİDİYOR

Wolves, Jhon Arias ı 20 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı! Yıldız oyuncu ile Galatasaray da ilgileniyordu... 1

İngiltere'den Telegraph'ın haberine göre, Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton, Jhon Arias'ı 20 milyon Euro bonservis karşılığında kadrosuna kattı.

BİR DÖNEM GALATASARAY İSTEMİŞTİ

Wolves, Jhon Arias ı 20 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı! Yıldız oyuncu ile Galatasaray da ilgileniyordu... 2

Geçtiğimiz sezon transfer döneminde Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kolombiyalı sağ kanat oyuncusunun transferini çok istemişti, ancak transfer mali şartlar sebebiyle gerçekleşmemişti.

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Wolverhampton Wanderers Fluminense galatasaray transfer haberleri
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