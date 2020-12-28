Wonder Woman 1984 filmi hem zirveyi hem dibi gördü

Wonder Woman 1984 defalarca ertelemeden sonra yapım şirketi Warner Bros.’un radikal kararıyla HBO Max’ten izleyiciyle buluştu. Film aynı zamanda sinema salonlarında da gösterime girdi.

200 milyon dolar gibi ciddi bir bütçeyle çekilen Wonder Woman 1984 filminden gelen ilk yorumlar olumlu gibi görünse de verilen puanların o olumlu yorumları karşılamadığı gözler önüne serildi.

WONDER WOMAN 1984 AYNI GÜN DİBİ GÖRDÜ

Rotten Tomatoes'ta açılış günü başlangıcını %89’la yapan film, aynı günün akşamında %65'e düştü. Bu hızlı düşüş IMDb’ye de yansıdı.

Açılış gününde Rotten Tomatoes'ta istediğini bulamayan Wonder Woman 1984, iMDb'de de istediği gibi bir performans sergilemeyi başaramadı. Filmin notu izleyenler tarafından 5.9 olarak belirlendi. 6.0 puanlı Suicide Squad'ın altında kalan WW84, DCEU içerisinde yer alan en düşük notlu iki filmden biri oldu.

WONDER WOMAN 1984 HASILATIYLA YÜZLERİ GÜLDÜRDÜ

BD’de hem sinemada hem de HBO Max'te aynı anda gösterilmeye başlanan Wonder Woman 1984 filmi, salgında elde edilebilecek en yüksek hafta sonu hasılatını kazandı. Wonder Woman 1984, ABD’de 2 bin 150 sinemada gösterilmeye başlandı. Gal Gadot’nun başrolde yer aldığı devam filmi, açılış haftasında 10-15 milyon dolar arasında hasılat elde etti. Salgında en iyi üç gün açılışı Tenet’in elindeydi. Film, 9,3 milyon dolarlık açılış gişesini yakalamıştı.



