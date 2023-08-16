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WONDER WOMAN 1984 KONUSU VE OYUNCULARI! Wonder Woman 1984 nerede ve ne zaman çekildi? TV'de ilk!

16.08.2023 20:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Wonder Woman 1984 konusu ve oyuncuları merak ediliyor. DC Comics karakteri Wonder Woman'ı temel alan süper kahraman filmi Wonder Woman 1984, 2017 yapımı Wonder Woman'ın devam filmi ve DC Genişletilmiş Evreni dokuzuncu filmidir. Peki, Wonder Woman 1984 konusu nedir, oyuncuları kimdir? Wonder Woman 1984 nerede ve ne zaman çekildi?

Wonder Woman 1984 TV'de ilk kez ATV ekranlarında yayınlanacak. Filmin senaryosunu Patty Jenkins, Geoff Johns ve David Callaham'ın yazdığı filmi Patty Jenkins yönetti. Filmde Wonder Woman karakterini canlandıran Gal Gadot'a Chris Pine, Kristen Wiig, Pedro Pascal, Connie Nielsen ve Robin Wright eşlik etmektedir. Film, Soğuk Savaş dönemi içindeki 1984 yılında geçmektedir. İşte Wonder Woman 1984 filmi hakkında detaylı bilgiler...

WONDER WOMAN 1984 KONUSU

Diana, küçük bir çocukken, Themyscira'da yetişkin Amazonlara karşı atletik bir yarışmaya katılır. Geride bıraktığı rakiplerine bakarken atından düşer ama kestirme bir yol olduğunu görür, atına yeniden biner, ancak bir kontrol noktasını kaçırır. Antiope onu hile yaptığı için yarıştan uzaklaştırır, değerli her şeyin dürüstçe elde edilmesi gerektiğini açıklarken, annesi Hippolyta ona zafer ve onur arayışında sabırlı olmasını tavsiye eder.

1984'te Diana, Wonder Woman olarak gizlice kahramanca işler yaparken Washington'daki Smithsonian Enstitüsü'nde çalışımaktadır. Yeni müze çalışanı, utangaç bir jeolog ve kriptozoolog olan Barbara Ann Minerva, iş arkadaşları tarafından fark edilmemekte ve umursanmamaktadır, ancak çabucak Diana ile tanışır, arkadaş olurlar.

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FBI, müzeden Wonder Woman'ın kısa süre önce önlediği bir soygundan çalınan antikaları belirlemesini istedikten sonra, Barbara ve Diana, daha sonra Hayal taşı olarak tanımlanan eserlerden birinin, sahibine bir dilek hakkı verdiğini yazan bir Latince yazıt olduğunu fark eder. İkisi de yazıyı açıkça ciddiye almaz, ancak Barbara, Diana gibi (çekici, zeki ve çevik) olmak ister ve istemeden aynı süper güçleri elde ederken, Diana vefat eden sevgilisi Steve Trevor'u özlemektedir. Travor, başka bir adamın vücudunda dirilir; ikisi bir Smithsonian galasında yeniden bir araya gelirler. Başarısız iş adamı Maxwell "Max Lord" Lorenzano, neredeyse iflas etmiş petrol şirketini kurtarmak için gücünü kullanmayı umarak hayal taşını çalar. Arzusu, taşın kendisi "olmak" ve onun dilek gerçekleştirme güçlerini kazanmaktır; ne zaman bir başkasının arzusunu yerine getirse, dileyen kişi istediğini alabilmekte, bu da dünya çapında kaosa, yıkıma ve istikrarsızlığa neden olmaktadır.

Diana, Hayal Taşı'nın, Aldatma Dükü olarak da bilinen Yalanlar Tanrısı Dolos/Mendacius tarafından yaratıldığını keşfeder. Bir kullanıcının dileğini yerine getirir, ancak dilekten vazgeçmedikçe veya taşı yok etmedikçe eşit derecede güçlü bir geçiş ücreti talep eder. Diana'nın güçleri ve Barbara'nın insanlığı azalmaya başlasa da, ikisi de arzularından vazgeçmeye istekli değildir. Max, Sovyetleri korkutmak için daha fazla nükleer füze isteyen ve dünyayı nükleer savaşın eşiğine getiren ABD Başkanı'nı Beyaz Saray'da ziyaret eder. Max ayrıca dünyadaki herkese yayın yapabilen yeni ve gizli bir uydu sistemi öğrenir; Güçleri vücudunun bozulmasına neden olduğundan, izleyicilerden güç ve yaşam gücü çalmak ve sağlığına kavuşmak için dünya çapında dileklerini yerine getirmeyi planlar. Diana ve Steve onunla karşılaşır, ancak Barbara Diana'ya ihanet eder ve onu yere serer, Max ile Başkanlık Helikopteri ile kaçar.

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Steve, Diana'yı dileğinden vazgeçmeye ve gitmesine izin vermesine ikna eder ve Diana tekrar eski gücüne kavuşur. Amazon savaşçılarının en büyüğü olan Asteria'nın zırhını kuşanan Diana, uydu karargahına uçar ve bir tepe avcısı olmayı diledikten sonra insansı bir çitaya dönüşen Barbara ile tekrar savaşır. Bir gölde biten acımasız bir dövüşün ardından Diana, Barbara'yı elektrikle öldürür ve ardından onu sudan çıkarır. Max ile karşılaşır ve onun aracılığıyla dünyayla iletişim kurmak için Gerçeğin Kementini kullanır ve herkesi dileklerinden vazgeçmeye ikna eder. Daha sonra Max'e kendi mutsuz çocukluğunun ve kaosun ortasında çılgınca babasını arayan oğlu Alistair'in vizyonlarını gösterir. Max dileğinden vazgeçer ve Alistair ile tekrar bir araya gelir ve Barbara normale döner. Kışın bir süre sonra Diana, Steve'in vücuduna sahip olduğu adamla tanışır. Bu arada, Asteria'nın insanlar arasında gizlice yaşadığı ortaya çıkar.

wonder woman 1984

WONDER WOMAN 1984 OYUNCULARI

Gal Gadot

Chris Pine

Kristen Wiig

Pedro Pascal

Connie Nielsen

Robin Wright

WONDER WOMAN 1984 NEREDE VE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Amerikan yapımı Wonder Woman 1984 filmi 2020 yılında çıkmıştır.


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