Woody Allen Amazon’a 68 milyon dolarlık tazminat davası açtı

Manhattan, Annie Hall, Husbands and Wives ve Sweet and Lowdown gibi unutulmaz filmlere imza atan senarist ve yönetmen Woody Allen, 68 milyon dolarlık anlaşmadan döndüğü için Amazon’u mahkemeye verdi. Üvey kızı Dylan Farrow tarafından cinsel istismar suçu ile suçlanması sonrasında Amazon Woody Allen’la yaptığı anlaşmadan çekilme kararı almıştı. Amazon, "Allen'e karşı yinelenen suçlamalar, tartışmalı açıklamaları ve büyük yeteneklerin artık kendisiyle çalışmak ya da bağlantılı olmak istememesi" nedeniyle anlaşmayı feshettiğini açıkladı.

Woody Allen’in avukatları, "Amazon, anlaşmayı feshetmesine gerekçe olarak Allen'e yönelik 25 yıllık, mesnetsiz bir suçlamayı bahane göstermeye çalıştı ancak Amazon, Allen ile 4 ayrı anlaşma imzalamadan önce bu suçlamayı çok iyi biliyordu. Her halükarda bu, Amazon'un anlaşmayı feshetmesi için bir temel oluşturmuyor. Amazon'un sözünden dönmesi için meşru bir temel yok." ifadelerine yer verdi.

Geçtiğimiz aylarda ABD film endüstrisinde patlayan seks skandalları bir bir ortaya çıkıp #MeToo hareketi tarafından gündeme getirilince, Allen’in 25 yıl evvel suçlanması da magazin basının konusu oldu. Geçtiğimiz aralık ayında da Manken Babi Christina Engelhardt, 16 yaşındayken Woody Allen’le ilişkisi olduğunu açıkladı.



