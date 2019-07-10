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Woody Allen’dan emeklilik açıklaması

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SİNEMA TV  | 10.07.2019 11:31 | Son Güncelleme

Woody Allen: "Emekli olmayacağım, büyük olasılık film setinde veya bir filmin montajı sırasında ölürüm"

Woody Allen’dan emeklilik açıklaması

ABD'li yönetmen, senarist ve oyuncu Woody Allen, emekli olmayacağını belirterek, "Büyük olasılık film setinde veya bir filmin montajı sırasında ölürüm." ifadesini kullandı.

Sinema dünyasının önemli isimlerinden 83 yaşındaki Allen, yeni filminin çekimlerine başladığı İspanya'nın kuzeyindeki San Sebastian kentinde basın toplantısı düzenledi.

Kendisini durdurmayı, siyasi veya sosyal bir hareketin içinde bulunmayı düşünmediğini, mental olarak bu çatışmaların içinde de görmediğini belirten Allen, "Beni insan ilişkileri, halk, komedi ilgilendiriyor. Bu yüzden emekli olmayacağım, büyük olasılık film setinde veya bir filmin montajı sırasında ölürüm." ifadesini kullandı.

"Romantik bir komedi"

Yazın, serin ve güzel bir yerde film çekmek istediğini, bundan dolayı da San Sebastian'ı seçtiğini anlatan Allen, San Sebastian Film Festivali için birkaç kez bu kente geldiğini ve buraya özel bir sevgi duyduğunu dile getirdi.

Allen, henüz ismi belli olmayan ve şimdilik "Rifkin'in festivali" olarak adlandırılan filmine de değinerek, "Festival için ABD'den San Sebastian'a gelen kişilerle, onların evlilikleri, burada karşılaştıkları ve yaşamlarındaki komik anlarıyla ilgili romantik bir komedi." ifadelerini kullandı.

San Sebastian ve çevresinde 6 hafta süren çekimler yapacak Allen'ın filminin başrolünde Gina Gershon, Elena Anaya ve Sergi Lopez oynuyor.

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Woody Allen Rifkin'in festivali Gina Gershon Elena Anaya Sergi Lopez

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