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  4. WTA Finalleri'nin dördüncü gününde Iga Swiatek ve Daria Kasatkina galip!

WTA Finalleri'nin dördüncü gününde Iga Swiatek ve Daria Kasatkina galip!

04.11.2022 10:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadınlar Tenis Birliği tarafından düzenlenen WTA Finalleri'nin dördüncü gününde Iga Swiatek ve Daria Kasatkina korttan galibiyetle ayrıldı.

WTA Finalleri'nin dördüncü gününde Iga Swiatek ve Daria Kasatkina galip!

ABD'nin Teksas eyaletindeki Fort Worth kentinde düzenlenen kadınlar sezon sonu turnuvasının dördüncü gününde, Tracy Austin Grubu'nda ikinci karşılaşmalar oynandı.

Bu yıl Fransa Açık ve ABD Açık'ı kazanan dünya 1 numarası Swiatek, 6 numaralı seribaşı Caroline Garcia ile karşılaştı.

Swiatek, 1 saat 23 dakika süren mücadeleyi zorlanmadan 6-3 ve 6-2'lik setlerle 2-0 kazanarak grubundaki ikinci galibiyeti aldı ve adını yarı finale yazdırdı.

Diğer karşılaşmada ise 8 numaralı seribaşı Rus Daria Kasatkina, Coco Gauff'u (4 numaralı seribaşı) 1 saat 40 dakikanın ardından 7-6 ve 6-3'lük setlerle 2-0 mağlup etti. İki maçını da kaybeden ABD'li tenisçinin yarı finale çıkma şansı kalmadı.

Turnuvada yarın, Nancy Richey Grubu'nda Ons Jabeur-Maria Sakkari ve Jessica Pegula-Aryna Sabalenka maçları oynanacak.
Gruplarda ilk 2 sırayı alanlar, çapraz eşleşmeyle yarı finalde karşılaşacak. 2022 WTA Finalleri, 8 Kasım Salı günü TSİ sabaha karşı yapılacak final maçıyla sona erecek.

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