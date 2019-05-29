X-Men: Dark Phoenix'in hangi sahneleri değişti!

20th Century Fox ile Disney'in işbirliği yapmaya başlamasının ardından Marvel, X-Men filmlerine sahip olmak istediğini belirtmişti. Bu olayın ardından büyük ihtimalle Fox bünyesindeki son X-Men filmi olacak olan Dark Phoenix hakkında yeni bilgiler paylaşıldı. Simon Kinberg'ün yönetmenliğini üstlendiği X-Men: Dark Phoenix geçtiğimiz yıldan beri birkaç kez ertelemeye maruz kalmıştı. Bu sırada ek sahne çekimleri yapılan filmde birçok şeyin değiştirildiği belirtildi. X-Men filmlerinin yapımlarılarından Hutch Parker konu hakkında şu sözleri sarf etti: "Bir kozmik hikayeden fazlası vardı. Hikaye daha belirli bir şekilde uzayda bitmişti. Bunu Dünya'ya geri dönmesiyle değiştirdik. Böylece ana karakterlerimizi olaya dahil edebilecek ve onları bir arada görebilecektik. Ailenin, Jean'in kimliğini kabullenmesinde motivasyon olmasını istedik ve böylece sevgi onun aşmasını ve gelişmesini sağlayacaktı."

X-Men Dark Phoenix filminin konusu ise şöyle: X-Men ekibinin karşısında şimdiye kadarki en zorlu ve güçlü düşmanları vardır; içlerinde biri olan Jean Grey. Uzaydaki bir kurtarma görevi sırasında, Jean gizemli kozmik bir güç tarafından darbe alır. Neredeyse hayatını kaybeden Jean eve döndüğünde bu gücün onu daha güçlü kıldığını fark eder. Ancak bu güç onu aynı zamanda daha dengesiz bir hale de getirmiştir. İçindeki bu varlıkla mücadele eden Jean, güçlerini idrak edemediği ve sınırlandıramadığı bir şekilde serbest bırakır. Kontrolden çıkan Jean sevdiklerine zarar vermeye başlar ve X-Men’i bir arada tutan yapının çözülmesine sebep olur. Parçalanan ekip tekrar birlik olmanın yolunu bulmalıdır. Mevhubahis yalnızca Jean’i kurtarmak değil, aynı zamanda Jean’in içindeki gücü silahlaştırmak ve galaksiye hükmetmek isteyen uzaylılardan dünyayı kurtarmaktır. Filmin ülkemizdeki izleyicileriyle 5 Haziran 2019 tarihinde buluşması bekleniyor.

