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X-Men: Dark Phoenix'in hangi sahneleri değişti!

Betül Kurucu Betül Kurucu
SİNEMA TV  | 29.05.2019 15:58 | Son Güncelleme

Sophie Turner'in başrolü üstlendiği X Men: Dark Phoenix ile ilgili yeni bir detay paylaşıldı. X-Men serisinin yapımcılarından Hutch Parker'ın açıkladığı gelişmeye göre filmde bazı değişiklikler yapıldı. Bir süredir vizyon tarihi ertelenen filmle ilgili ortaya çıkan son haber, sahnelerin yeniden çekilmesi ile ilgili oldu.

X-Men: Dark Phoenix'in hangi sahneleri değişti!

20th Century Fox ile Disney'in işbirliği yapmaya başlamasının ardından Marvel, X-Men filmlerine sahip olmak istediğini belirtmişti. Bu olayın ardından büyük ihtimalle Fox bünyesindeki son X-Men filmi olacak olan Dark Phoenix hakkında yeni bilgiler paylaşıldı. Simon Kinberg'ün yönetmenliğini üstlendiği X-Men: Dark Phoenix geçtiğimiz yıldan beri birkaç kez ertelemeye maruz kalmıştı. Bu sırada ek sahne çekimleri yapılan filmde birçok şeyin değiştirildiği belirtildi. X-Men filmlerinin yapımlarılarından Hutch Parker konu hakkında şu sözleri sarf etti: "Bir kozmik hikayeden fazlası vardı. Hikaye daha belirli bir şekilde uzayda bitmişti. Bunu Dünya'ya geri dönmesiyle değiştirdik. Böylece ana karakterlerimizi olaya dahil edebilecek ve onları bir arada görebilecektik. Ailenin, Jean'in kimliğini kabullenmesinde motivasyon olmasını istedik ve böylece sevgi onun aşmasını ve gelişmesini sağlayacaktı."

X-Men Dark Phoenix filminin konusu ise şöyle: X-Men ekibinin karşısında şimdiye kadarki en zorlu ve güçlü düşmanları vardır; içlerinde biri olan Jean Grey. Uzaydaki bir kurtarma görevi sırasında, Jean gizemli kozmik bir güç tarafından darbe alır. Neredeyse hayatını kaybeden Jean eve döndüğünde bu gücün onu daha güçlü kıldığını fark eder. Ancak bu güç onu aynı zamanda daha dengesiz bir hale de getirmiştir. İçindeki bu varlıkla mücadele eden Jean, güçlerini idrak edemediği ve sınırlandıramadığı bir şekilde serbest bırakır. Kontrolden çıkan Jean sevdiklerine zarar vermeye başlar ve X-Men’i bir arada tutan yapının çözülmesine sebep olur. Parçalanan ekip tekrar birlik olmanın yolunu bulmalıdır. Mevhubahis yalnızca Jean’i kurtarmak değil, aynı zamanda Jean’in içindeki gücü silahlaştırmak ve galaksiye hükmetmek isteyen uzaylılardan dünyayı kurtarmaktır. Filmin ülkemizdeki izleyicileriyle 5 Haziran 2019 tarihinde buluşması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
X-Men: Dark Phoenix sinema

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