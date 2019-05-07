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X-Men: Dark Phoenix'ten yeni video!

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SİNEMA TV  | 07.05.2019 07:56 | Son Güncelleme

Game of Thrones'un yıldız oyuncusu Sophie Turner'ı Jean Grey olarak yer aldığı X-Men: Dark Phoenix'ten yeni bir video yayınlandı.

X-Men: Dark Phoenix'ten yeni video!

20th Century Fox bünyesinde izleyicileriyle buluşacak olan çizgi roman uyarlaması X-Men: Dark Phoenix'in konusu ise şöyle: X-Men ekibinin karşısında şimdiye kadarki en zorlu ve güçlü düşmanları vardır; içlerinde biri olan Jean Grey. Uzaydaki bir kurtarma görevi sırasında, Jean gizemli kozmik bir güç tarafından darbe alır. Neredeyse hayatını kaybeden Jean eve döndüğünde bu gücün onu daha güçlü kıldığını fark eder. Ancak bu güç onu aynı zamanda daha dengesiz bir hale de getirmiştir. İçindeki bu varlıkla mücadele eden Jean, güçlerini idrak edemediği ve sınırlandıramadığı bir şekilde serbest bırakır. Kontrolden çıkan Jean sevdiklerine zarar vermeye başlar ve X-Men’i bir arada tutan yapının çözülmesine sebep olur. Parçalanan ekip tekrar birlik olmanın yolunu bulmalıdır. Mevhubahis yalnızca Jean’i kurtarmak değil, aynı zamanda Jean’in içindeki gücü silahlaştırmak ve galaksiye hükmetmek isteyen uzaylılardan dünyayı kurtarmaktır.

Yapımcı kimliğiyle tanınan ve beyaz perdede ilk yönetmenlik denemesini yapacak olan Simon Kinberg'ün yönetmen koltuğuna geçtiği filmin oyuncu kadrosunda Charles Xavier rolünde James McAvoy, Erick Lehnsherr / Magneto rolünde Michael Fassbender, Jean Grey rolünde Sophie Turner, X-Men ekibine yeniden katıldığını gördüğümüz Mystique rolünde Jennifer Lawrence, Beast rolünde Nicholas Hoult, Quicksilver olarak Evan Peters, Cyclops olarak Tye Sheridan, Storm rolünde Alexandra Shipp, Nightcrawler rolünde Kodi Smit-McPhee gibi isimleri görüyoruz. Ayrıca henüz rolü açıklanmayan, ancak Jean Grey'i başka bir tarafa çekmeye çalışan olan bir karakteri canlandıran Jessica Chastain de filmde bulunuyor.

Sophie Turner'ın başrolünde yer aldığı X-Men: Dark Phoenix filminin ülkemizdeki izleyicileriyle tüm dünya ile birlikte 7 Haziran tarihinde buluşması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
X-Men fragman sinema film

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