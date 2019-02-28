X-Men: Dark Phoenix yeni fragmanıyla karşımızda

X-Men film serisinin son halkası X-Men: Dark Phoenix’ten yeni bir fragman daha yayınlandı. X-Men hayranlarının vizyon için güz saydığı film, 7 Haziran 2019 tarihinde sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Filmin odak noktasının çizgiromanlarda olduğu gibi Dark Phoenix olacak. Durdurulamaz bir güce kavuşan Jean Grey’in, Magneto’nun da etkisiyle Dark Phoenix’e dönüşmesini ve X-Men’in kendi ekiplerinden biriyle mücadele etmek zorunda kalmasını izleyeceğiz.

Serinin önceki filmleri X-Men: Days of Future Past ve X-Men: Apocalypse’in senaristi olan Simon Kinberg, Dark Phoenix’in hem senaryosunu kaleme aldı hem de ilk defa yönetmen koltuğuna oturdu. Filmin yıldızlarla dolu oyuncu kadrosunda her zamanki gibi James McAvoy, Michael Fassbender, Jennifer Lawrence, Sophie Turner, Nicholas Hoult, Tye Sheridan, Evan Peters, Kodi Smit-McPhee ve Alexandra Shipp‘in gibi isimler yer alıyor. X-Men: Dark Phoenix’in kötü karakterini iki Oscar adaylığı bulunan Jessica Chastain canlandırıyor.

X-Men: Dark Phoenix, 7 Haziran 2019 tarihinde vizyona girecek.



