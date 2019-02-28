Mynet Trend

X-Men: Dark Phoenix yeni fragmanıyla karşımızda

basak.deniz basak.deniz
SİNEMA TV  | 28.02.2019 09:02 | Son Güncelleme

X-Men macerası kaldığı yerden devam ediyor. X-Men: Dark Phoenix’in yeni fragmanı gün yüzüne çıktı.

X-Men: Dark Phoenix yeni fragmanıyla karşımızda

X-Men film serisinin son halkası X-Men: Dark Phoenix’ten yeni bir fragman daha yayınlandı. X-Men hayranlarının vizyon için güz saydığı film, 7 Haziran 2019 tarihinde sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Filmin odak noktasının çizgiromanlarda olduğu gibi Dark Phoenix olacak. Durdurulamaz bir güce kavuşan Jean Grey’in, Magneto’nun da etkisiyle Dark Phoenix’e dönüşmesini ve X-Men’in kendi ekiplerinden biriyle mücadele etmek zorunda kalmasını izleyeceğiz.

Serinin önceki filmleri X-Men: Days of Future Past ve X-Men: Apocalypse’in senaristi olan Simon Kinberg, Dark Phoenix’in hem senaryosunu kaleme aldı hem de ilk defa yönetmen koltuğuna oturdu. Filmin yıldızlarla dolu oyuncu kadrosunda her zamanki gibi James McAvoy, Michael Fassbender, Jennifer Lawrence, Sophie Turner, Nicholas Hoult, Tye Sheridan, Evan Peters, Kodi Smit-McPhee ve Alexandra Shipp‘in gibi isimler yer alıyor. X-Men: Dark Phoenix’in kötü karakterini iki Oscar adaylığı bulunan Jessica Chastain canlandırıyor.

X-Men: Dark Phoenix, 7 Haziran 2019 tarihinde vizyona girecek.

PARTNERZenginliğin böylesi! Satın alamayacağı şey yokZenginliğin böylesi! Satın alamayacağı şey yok
Yakışıklı aktörün yeni projesi belli olduYakışıklı aktörün yeni projesi belli oldu
Rekorlar kıran "Müslüm" filmi yeniden vizyona girecekRekorlar kıran "Müslüm" filmi yeniden vizyona girecek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
X-Men: Dark Phoenix X-Men fragman X-Men: Days of Future Past X-Men: Apocalypse

En Çok Okunan Trend Haberler

İhtiyaç sahiplerine elektrik tüketim desteği

İhtiyaç sahiplerine elektrik tüketim desteği

Antalya'da liseli dehşeti! İşkence 6 dakika 53 saniye sürdü

Antalya'da liseli dehşeti! İşkence 6 dakika 53 saniye sürdü

Özel hastaneye 3 milyon liralık tazminat şoku!

Özel hastaneye 3 milyon liralık tazminat şoku!

Korkunç cinayet! Eşi gözaltına alındı: Eve gelen 2 adam...

Korkunç cinayet! Eşi gözaltına alındı: Eve gelen 2 adam...

İlginizi Çekebilir

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Kadın'da Sarp'ı yıkan kavuşma sahnesi!

Kadın'da Sarp'ı yıkan kavuşma sahnesi!

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın!

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın!

Kadın dizisinde sırlar ortaya çıktı!

Kadın dizisinde sırlar ortaya çıktı!

Kadın'da Bahar'ın sırrı ortaya çıkıyor mu?

Kadın'da Bahar'ın sırrı ortaya çıkıyor mu?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Rami Malek ve Lady Gaga Oscar Töreni'nde sansürlendi

Rami Malek ve Lady Gaga’nın suçu ne? Oscar Töreni'nde sansürlendiler

51. SİYAD Ödülleri sahiplerini buldu

51. SİYAD Ödülleri sahiplerini buldu

Hugh Jackman'lı The Greatest Showman'ın devamı geliyor

Yakışıklı aktörün yeni projesi belli oldu

Rekorlar kıran "Müslüm" filmi yeniden vizyona girecek

Rekorlar kıran "Müslüm" filmi yeniden vizyona girecek

Cannes Film Festivali'nin jüri başkanı Alejandro Gonzalez Inarritu oldu

Alejandro Gonzalez Inarritu başkanlık koltuğuna oturuyor

Mart ayında vizyona girecek filmler

Bu filmler kaçmaz! İşte Mart ayı vizyon takvimi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.