XANTARES hakkında konuşturmaya başladı

Çünkü o XANTARES ahbap! XANTARES tüm dünyadaki en iyi oyuncudur, ciddi söylüyorum! O ve tabseN bu yıl Top 25’e girmeyi garantiledi. Bence pek çok etkinlik ve turnuvada birinci geleceğiz ama XANTARES, eğer İngilizce’sini geliştirebilirse tüm dünyada Top 5 listesine girecek! Yeteneğinin eşi benzeri yok. Kısa bir ısınma turuyla, her oyunda en az 35 Kill skoru alıyor. Böyle bir şeyi kimseye öğretemezsiniz.

XANTARES’i diğer oyunculardan ön plana çıkartan ve sizin onu takıma dahil etmenize sebep olan şey neydi?

BIG takımı, yeni oyuncuları İsmailcan “XANTARES“le ilk katıldıkları turnuva olan ELEAGUE Invitational’da compLexity takımını iki haritada yenmeyi başararak şimdiden yaptıkları transferin hakkını verdiler. Turnuvanın sonunda takımın sözcüsü olan “smooya”, yapılan röportajda yeni oyuncuları hakkında bazı açıklamalarda bulundu.

Dil zorluğundan bahsettin. Takımınız şu anda üç alman, bir İngiliz ve bir Türk’ten oluşuyor. XANTARES o İngilizcesiyle nasıl adapte olabiliyor?

Düşündüğümden çok daha iyi gidiyor. Burada oturup röportaj sırasında size yalan söyleyip İngilizcesinin çok iyi olduğunu söylemeyeceğim, çünkü İngilizcesi gerçekten kötü! Bazen oyun içi talimatlar veriyoruz ve bizi tamamıyla yanlış anlıyor ve farklı bir şey yapıyor ki bu oldukça sinir bozucu ama gülü seven dikenine katlanır. Ben de ekibe ilk katıldığımda, takımdaki Alman arkadaşlarım bana uyum sağlayıp İngilizce konuşmak zorunda kalmışlardı. Onun için de aynı durum geçerli. Üç ya da dört ay içinde her şey düzelecek. O zaman çok daha iyi oynayacağımızı düşünüyorum.

Siz XANTARES’i ilk duyurduğunuzda eski kaptanı MAJ3R, XANTARES’in üstüne düşeni yapıp, takımını geliştirmek için hiçbir çaba sarf etmediğini ve yeni oyunculara hiç yardım etmediğini söyledi. Sizinle durum nasıl?

Bunu söylemek zor çünkü takımımıza yeni katıldı. Almanya’ya temelli taşındı ve yeni bir okula başladı, aynı anda da hem İngilizce hem de Almanca kursuna gidiyor. Herkesi Deathmatch oynamaya teşvik ediyor çünkü kendisi de sürekli olarak oynuyor ve günde en az 5,000 Kill skoru alıyor, biz de neden olmasın dedik, zaten başka bir şey yaptığımız da yoktu. Sürekli olarak yeni bomba fırlatma taktikleri öğreniyor, bizim taktiklerimizi inceliyor ve onları defalarca tekrar ediyor. Daha önce nasıl oldu da iyi bir takım arkadaşı olamamış bilmiyorum ama bizimle iken mükemmel bir oyuncu.





