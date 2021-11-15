Xavi'den bomba hamle! Attila Szalai'yi istiyor

Son iki sezonda Fenerbahçe forması altında gösterdiği başarılı performansa Avrupa kulüplerinin gözdesi olan Attila Szalai için bomba bir iddia gündemi sarstı. İspanyol basınında yer alan haberlere göre Barcelona'nın yeni teknik direktörü Xavi, Macar futbolcunun transferi için atağa kalktı.

SCOUTLAR TAKİP EDİYOR

Katalan kulübünün devre arasında Samuel Umtiti ile yolları ayırma kararı aldığını yazan gazete ve internet sitelerine göre, transfer listesinde Szalai de yer alıyor. Barcelona scout ekibinin bir süredir genç stoperi yakından izlediği ve Ocak ayında Fenerbahçe'ye teklif yapılabileceği belirtiliyor.

EURO 2020 FAKTÖRÜ

İspanyol devinin listesindeki diğer oyuncuların Alessio Romagnoli, James Hill ve Jules Kounde olduğu iddia ediliyor. Ancak İspanyol basını, maddi sorunlarla boğuşan Barcelona'da Szalai transferi için en büyük problemin yüksek bonservis bedeli olabileceğini vurguladı.

Fenerbahçe'nin Macar futbolcunun fiyatını 25 milyon Euro olarak belirlediği gelen bilgiler arasında. Bu sezon Sarı-Lacivertli formayla 18 maçta görev yapan Attila Szalai özellikle Koreli stoper Kim Min Jae ile çok iyi bir uyum sergiliyor. Macar yıldız, Euro 2020'de milli takım forması altında gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmişti. 23 yaşındaki futbolcunun 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.



