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Xavi'den bomba hamle! Attila Szalai'yi istiyor

15.11.2021 08:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de gösterdiği performansla dev kulüplerin radarına giren Attila Szalai ile ilgili flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor... Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin radarında olan Szalai için bu kez de İspanyol devi Barcelona'nın harekete geçtiği iddia edildi. İşte tüm detaylar...

Xavi'den bomba hamle! Attila Szalai'yi istiyor
Attila Szalai

Attila Szalai

MAC Macaristan
Yaş: 23 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Son iki sezonda Fenerbahçe forması altında gösterdiği başarılı performansa Avrupa kulüplerinin gözdesi olan Attila Szalai için bomba bir iddia gündemi sarstı. İspanyol basınında yer alan haberlere göre Barcelona'nın yeni teknik direktörü Xavi, Macar futbolcunun transferi için atağa kalktı.

SCOUTLAR TAKİP EDİYOR

Katalan kulübünün devre arasında Samuel Umtiti ile yolları ayırma kararı aldığını yazan gazete ve internet sitelerine göre, transfer listesinde Szalai de yer alıyor. Barcelona scout ekibinin bir süredir genç stoperi yakından izlediği ve Ocak ayında Fenerbahçe'ye teklif yapılabileceği belirtiliyor.

EURO 2020 FAKTÖRÜ

İspanyol devinin listesindeki diğer oyuncuların Alessio Romagnoli, James Hill ve Jules Kounde olduğu iddia ediliyor. Ancak İspanyol basını, maddi sorunlarla boğuşan Barcelona'da Szalai transferi için en büyük problemin yüksek bonservis bedeli olabileceğini vurguladı.

Fenerbahçe'nin Macar futbolcunun fiyatını 25 milyon Euro olarak belirlediği gelen bilgiler arasında. Bu sezon Sarı-Lacivertli formayla 18 maçta görev yapan Attila Szalai özellikle Koreli stoper Kim Min Jae ile çok iyi bir uyum sergiliyor. Macar yıldız, Euro 2020'de milli takım forması altında gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmişti. 23 yaşındaki futbolcunun 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.


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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü
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