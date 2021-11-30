Xavi - Emery birbirlerine girdi! Polis müdahale etti

Villarreal'in Barcelona'yı konuk ettiği 90 dakika büyük heyecana sahne olurken, tansiyon son düdüğün ardından da düşmedi.

Barcelona'nın göreve ikide ikiyle başlayan genç teknik direktörü Xavi ile Villarreal Teknik Direktörü Unai Emery'nin kavgası haftaya damgasını vurdu.

ELİNİ SIKMADI

Maçın bitiş düdüğüyle Xavi, Emery'nin yanına gidip elini sıkmak istedi. Ancak Emery, Xavi'yi geri çevirdi. İkili arasında tartışma çıktı, olay koridorlara taşındı.

İspanyol basınından Sport'ta yer alan haberde La Ceramica'da maçın ardından başlayan tartışmaya soyunma odası koridorlarında polis müdahale etti.

Tünelde yaşanan gerginlikte her ikisi de PSV altyapısından yetişen Memphis Depay ve Arnaut Danjuma arasında da bir tartışma çıkarken, bu olaylar kısa bir süre içerisinde dindi.

POLİS MÜDAHALE ETTİ

Polis müdahalesinin ardından iki teknik direktörün tartışması kısa bir süre içerisinde sonlandı ve Emery basın toplantısının ardından Xavi'nin elini sıkmak için soyunma odasına gitti. İki teknik direktör 90 dakikanın son düdüğünün ardından el sıkışmamıştı.

Son dakikalarına beraberlikle girilen karşılaşma 88'de Depay ve 90'da Coutinho'nun golleriyle 3-1'lik Barcelona üstünlüğüyle sona ermişti.

Barcelona Teknik Direktörü Xavi karşılaşmanın ardından basında takımına yönelik eleştirileri değerlendirirken, "Geçen hafta hedefsiz kaldığımızı söylüyorlardı, şimdi ise şanslı olduğumuzu söylüyorlar. Gelecek hafta neler söyleyeceklerini merak ediyorum" diyerek takımına olan güvenini basın önünde de ortaya koymuştu.



