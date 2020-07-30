SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Dünyadan Futbol
  4. Xavi Hernandez koronavirüsü atlattı

Xavi Hernandez koronavirüsü atlattı

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ  | 30.07.2020 14:04 | Son Güncelleme

Katar Yıldızlar Ligi kulüplerinden El Sadd'ın teknik direktörü Xavi Hernandez, yeni tip koronavirüsü yendi. Barcelona'nın unutulmaz futbolcuları arasında yer alan efsane isim, geçen yıl El Sadd'da futbola veda etmiş ve Katar ekibinin teknik direktörlüğünü üstlenmişti.

Xavi Hernandez koronavirüsü atlattı

El Sadd Teknik Direktörü Xavi Hernandez'in, koronavirüsü atlattığı açıklandı.

Katar Yıldızlar Ligi kulüplerinden El Sadd'dan yapılan açıklamaya göre, A takımın antrenmanı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucu pozitif çıkmasından bu yana 14 gündür tecrit altında yaşayan İspanyol teknik direktör Xavi Hernandez'in gözetiminde gerçekleştirildi.

(AA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Tacizin böylesi! Jet skiyle gelip... Tacizin böylesi! Jet skiyle gelip...
Trabzonspor kritik virajda!Trabzonspor kritik virajda!
Efsane futbolcu Wim Suurbier hayatını kaybettiEfsane futbolcu Wim Suurbier hayatını kaybetti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hatay Barosu Başkanı Ekrem Dönmez gözaltına alındı

Hatay Barosu Başkanı Ekrem Dönmez gözaltına alındı

İlhan Kesici cumhurbaşkanı adayı mı olacak?

İlhan Kesici cumhurbaşkanı adayı mı olacak?

Fenerbahçe bombayı patlattı

Fenerbahçe bombayı patlattı

Beşiktaş'ın eski yengesi yürek hoplattı! İşte o fotoğraf...

Beşiktaş'ın eski yengesi yürek hoplattı! İşte o fotoğraf...

Ahmet Ağaoğlu'nun sevinci olay oldu!

Ahmet Ağaoğlu'nun sevinci olay oldu!

Beşiktaş'a sürpriz forvet

Beşiktaş'a sürpriz forvet

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

G.Saray F.Bahçe'yi geride bıraktı

G.Saray F.Bahçe'yi geride bıraktı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Daniella Chavez'in rüyalarını Ronaldo süslüyor

Daniella Chavez'in rüyalarını Ronaldo süslüyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Xavi Hernandez koronavirüsü atlattı

Xavi Hernandez koronavirüsü atlattı

Kamerun, 2020 Afrika Şampiyonlar Ligi finallerine ev sahipliği yapmayacak

Kamerun'dan kötü haber!

UEFA'dan Manchester City açıklaması

UEFA'dan Manchester City açıklaması

Ajax'ın efsane ismi Wim Suurbier hayatını kaybetti

Efsane futbolcu Wim Suurbier hayatını kaybetti

Vagner Love Kazakistan Ligi ekibi Kairat'a transfer oldu

Vagner Love transferi resmen açıklandı!

Al Sadd, Xavi'nin sözleşmesini uzattı!

Al Sadd, Xavi'nin sözleşmesini uzattı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.