Xavi Hernandez koronavirüsü atlattı

El Sadd Teknik Direktörü Xavi Hernandez'in, koronavirüsü atlattığı açıklandı.
Katar Yıldızlar Ligi kulüplerinden El Sadd'dan yapılan açıklamaya göre, A takımın antrenmanı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucu pozitif çıkmasından bu yana 14 gündür tecrit altında yaşayan İspanyol teknik direktör Xavi Hernandez'in gözetiminde gerçekleştirildi.
(AA)
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