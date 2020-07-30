Xavi Hernandez koronavirüsü atlattı

El Sadd Teknik Direktörü Xavi Hernandez'in, koronavirüsü atlattığı açıklandı.

Katar Yıldızlar Ligi kulüplerinden El Sadd'dan yapılan açıklamaya göre, A takımın antrenmanı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucu pozitif çıkmasından bu yana 14 gündür tecrit altında yaşayan İspanyol teknik direktör Xavi Hernandez'in gözetiminde gerçekleştirildi.

(AA)

