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Xbox One, Gears 5 bundle olarak satışa sunulacak

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TEKNOLOJİ  | 09.08.2019 08:19 | Son Güncelleme

Son yıllarda sağlam oyunların temasına sahip özel koleksiyon konsolların satışa sunulmasına alıştık. Bu tarz hamleler hem Nintendo, hem Sony, hem de Microsoft’tan geliyor. Genel itibariyle özel temaya sahip bu konsolları orijinallerine kıyasla daha pahalı oluyorlar. Aynı önümüzdeki dönemde satışa sunulacak olan Gears 5 temalı Xbox One X konsolu gibi.

Xbox One, Gears 5 bundle olarak satışa sunulacak

Bilindiği üzere Xbox One X şu anda dünyanın en güçlü konsolu konumunda yer alıyor. PS4 Pro’ya oranla 1.5 kat daha güçlü olan konsolun kalitesini ciddi anlamda ortaya çıkartacak olan oyun ise Gears 5 olacak. Bu durum direkt olarak Microsoft yetkilileri tarafından da onaylanmış durumda.

Gears of War serisine olan ilginin farkında olan Microsoft, serinin yeni oyununa özel bir konsol paketi hazırlamayı tercih etti. Geçtiğimiz gün Amazon İtalya üzerinde ortaya çıkan Gears5 temalı Xbox One X konsolu, içeriğiyle olduğu kadar fiyatıyla da dudak uçuklatıyor.

İçerisinde Gears of War serisinin tüm oyunlarını barındıran konsol (GeoW 1,2,3,4 ve 5) birer aylık Live Gold ve Game Pass üyeliklerini de içeriyor. Oyun severlerin bu paket için ödemeleri gereken meblağ ise 500 euro.

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Anahtar Kelimeler:
xbox one nintendo

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