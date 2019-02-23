Xbox One geriye uyumluluk oyunlarının sayısı artıyor!

Xbox cephesinin en önemli kozu şüphesiz ki geriye uyumluluk vermesi. Geçtiğimiz yıllarda gelen güncelleme ile kullanıma sunulan geriye uyumluluk özelliği ile bir çok Xbox 360 oyununu Xbox One’da oynayabiliyordunuz. Sürekli yenilerinin eklendiği bu listeye bugün Lost Planet serisi de dahil edildi.

Eski nesildeki oyunları kaçıran ancak sadece yeni nesi konsola sahip olanlar için muhteşem bir özellik olan geriye uyumluluk özelliği artık Lost Planet, Lost Planet 2, Lost Planet 3 ve Lost Planet Colonies oyunlarında da çalışacak.

Xbox One’ın geriye uyumluluk özelliğinde yaklaşık 600 oyunun olduğunu belirtelim. Yani hemen hemen tüm Xbox 360 oyunlarını Xbox One’da oynayabiliyorsunuz. Xbox One ve Xbox One S modellerinde bu oyunlar Xbox 360’ta nasıl çalışıyorsa öyle çalışıyor.

Ancak dünyanın en güçlü konsolu olan Xbox One X’te ise Xbox 360 oyunlarında iyileştirmeler yapılıyor. x2 kenar yumuşatma uygulayan ve renkleri iyileştiren Xbox One X, bir önceki neslin oyunlarını daha iyi oynamanızı sağlıyor.

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