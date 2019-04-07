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Xbox, PlayStation ve Nintendo Birleşik Krallık'ta soruşturma altında

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TEKNOLOJİ  | 07.04.2019 07:24 | Son Güncelleme

Birleşik Krallık hükümetine bağlı Competition and Markets Authority (CMA) tarafından PlayStation Plus, Xbox Live ve Nintendo Switch Online servislerine yönelik bir soruşturma başlatıldığı duyuruldu.

Xbox, PlayStation ve Nintendo Birleşik Krallık'ta soruşturma altında

Eurogamer'ın haberine göre CMA, söz konusu servislerin fiyatlandırma ve hizmet anlayışlarında yeterince adil davranıp davranmadıklarını araştırmak istiyor. Özellikle de bu servislerin her ay otomatik olarak yenilenerek kullanıcıların kredi kartlarından ücret alması konusu soruşturmanın odak noktası olmuş durumda. Ayrıca servislerin abonelerine verdiği oyun sayısında ve hizmet kalitesinde diledikleri gibi değişiklik yapıp yapmadıkları da inceleniyor. Tüm bunlara yapılmış olan ya da gelecekte yapılması planlanan ücret zamları da dahil. Öte yandan kullanıcıların aboneliklerini istedikleri zaman rahat bir şekilde iptal ettirip ettiremedikleri de CMA'in merakını cezbeden bir diğer konu.

Tabii ki henüz ortada bir sonuç yok ve CMA, Xbox Live, PlayStation Plus ve Nintendo Switch Online hizmetlerini incelemeye yeni başladı diyebiliriz. Bu soruşturmanın sonucunda ne olur bekleyip göreceğiz.

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Anahtar Kelimeler:
xbox Playstation nintendo

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