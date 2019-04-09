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Xbox Türkiye suskunluğunu koruyor!

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TEKNOLOJİ  | 09.04.2019 09:06 | Son Güncelleme

Oyun fiyatlarına yaptığı fahiş zamlardan sonra büyük tepki toplayan Xbox Türkiye, bu zamlar hakkında en ufak bir açıklama yapmaktan çekiniyor. Peki, ne olacak arşa çıkan Xbox One oyun fiyatları?

Xbox Türkiye suskunluğunu koruyor!

Xbox Türkiye geçtiğimiz günlerde oyun fiyatlarına Türkiye tarihinde görülmemiş seviyede zam yapmıştı. Bu zamlardan sonra AAA yapımlar minimumda 470 TL ve maksimumda ise 600 TL seviyesinde satılmaya başlamıştı. Dijital oyunun bu kadar pahalı olmasının mantıksızlığının ardından gözler Xbox cephesine çevrilmişti.

Xbox cephesi daha önce Xbox Live Gold ve Game Pass‘e zama geleceğini aylar öncesinden duyurmuş ve yıllık kampanyalar düzenlemişti. Ancak Xbox ekibi, oyun fiyatları için ne öncesinde ne de sonrasında bir açıklama yapmadı.

İlk başta bu zamların bir hatadan kaynaklandığını düşünmüştük. Ancak üzerinden yaklaşık 4 gün geçmesine rağmen fiyatların hala fahiş seviyelerde kalması, durumun hatadan kaynaklanmadığını bizlere göstermişti.

Xbox’ın resmi Facebook ve Twitter sayfalarının yanında Türkiye’nin büyük Xbox topluluklarında da bu fiyatlar hunharca eleştiriliyor. Ancak bu eleştirilere rağmen hiçbir yetkili çıkıp da konuyla ilgili bir açıklama yapma gereği duymuyor.

Xbox One’ın ülkemizde PlayStation 4 karşısında kullanıcı sayısı oldukça az. Türkiye’de tutundurma politikası izleyecekleri yerde, oyuncuların rakibe yönelmesi için yapılan bu zamları pek mantıklı bulmuyorum.

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Anahtar Kelimeler:
xbox Xbox Türkiye

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