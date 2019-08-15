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Xherdan Shaqiri: Galatasaray’dan teklif almadım

GALATASARAY HABERLERİ  | 15.08.2019 13:30 | Son Güncelleme

Liverpool’un İsviçreli yıldızı Xherdan Shaqiri, Chelsea maçının ardından İHA’ya konuştu. Bugüne kadar başta Galatasaray olmak üzere birçok takımla adı geçen yıldız oyuncu, “Galatasaray’dan hiçbir zaman teklif almadım” dedi.

Xherdan Shaqiri: Galatasaray’dan teklif almadım

Liverpool ile Chelsea arasında Beşiktaş Park’ta oynanan UEFA Süper Kupa Finali’nin ardından İhlas Haber Ajansı’na açıklamalarda bulunan Liverpool’un yıldız isimlerinden Xherdan Shaqiri, bugüne kadar hakkında çıkan Galatasaray haberleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

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Öncelikle maçın yorumunu yapan Shaqiri, “İki takım da çok iyi oynadı. Maçın sonucunu penaltılar belirledi ve burada da şans yüzde 50-50 şekilde eşitti. Biz kazandık ve mutluyuz” dedi. Önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi Finali’nin İstanbul’da oynanacağının hatırlatılması üzerine konuşan yıldız futbolcu, “Önümüzdeki yıl Şampiyonyar Ligi yine İstanbul’da olacak. Umarım tekrar buraya geliriz ve kazanırız” ifadelerini kullandı.

"GALATASARAY'DAN TEKLİF ALMADIM"

Son birkaç sezondur Galatasaray’ın kendisini transfer edeceğiyle ilgili olarak Türkiye’de çıkan haberler hakkında da konuşan Shaqiri, “Galatasaray’dan bugüne kadar hiçbir teklif almadım. Türkiye kesinlikle yaşamak için çok güzel bir ülke. Çok güzel bir ligleri var ve çok kaliteli takımlar var. Ancak ben Premier Lig’de olduğum için mutluyum. Tabii ki futbolda gelecekte neler olacağını hiçbir zaman bilemezsiniz. Şu anda buradayım ve oldukça iyi bir takımın parçasıyım” diyerek sözlerini tamamladı.

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