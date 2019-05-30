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Xiaomi 80 dolarlık yeni telefonunu tanıttı

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TEKNOLOJİ  | 30.05.2019 12:05 | Son Güncelleme

Agresif fiyat politikası sayesinde kısa süre içerisinde önemli bir başarı elde eden Xiaomi, bu tutumunu sürdürmekte kararlı görünüyor. Akıllı telefon sektörünün yükselene isimlerinden biri olan Çinli üretici, geçtiğimiz gün giriş segmentine hitap eden 100 doların altında etikete sahip yeni bir model daha tanıttı.

Xiaomi 80 dolarlık yeni telefonunu tanıttı

Xiaomi’nin giriş segmentindeki yeni modeli Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 439 yonga setinden güç alıyor. Sistemini 3GB RAM ile destekleyen model, 32GB’lık dahili depolama alanına sahip. Dileyenler microSD kart desteği sayesinde telefonun depolama alanını 256GB’a kadar yükseltebilirler.

720 x 1440 piksel çözünürlüğünde 5.45 inçlik bir ekranla gelen telefon 4000 mAh’lık ortalamanın üzerinde bir bataryadan besleniyor. Telefonun arka kısmında 13MP’lik ana kamera bulunurken, ön tarafta ise 5MP’lik selfie kamerası yer alıyor.
Kutudan ilk çıktığında MIUI 9 destekli Android 9 ile çalışacak olan Xiaomi Redmi 7A, 100 doların altındaki etiketiyle de dikkat çekiyor.

Xiaomi giriş segmentindeki yeni modeli için 80 dolarlık bir değer biçmiş durumda. Açıkçası mevcut teknik özelliklerini göz önüne aldığımızda yeni Redmi modelinin oldukça makul bir etikete sahip olduğunu söyleyebiliriz.

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Anahtar Kelimeler:
xiaomi Qualcomm dolar telefon

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