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Xiaomi CC9 öz çekim performansıyla kendisinden söz ettirecek

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TEKNOLOJİ  | 27.06.2019 10:54 | Son Güncelleme

Akıllı telefon pazarının yükselen isimlerinden biri olan Xiaomi, model yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Huawei’ye uygulanan yaptırımlar sonrasında hem kendi ülkesinde, hem de global pazarda müşteri kitlesini hızlı bir şekilde genişleten Xiaomi, yeni modelleriyle başarısını perçinlemek istiyor.

Xiaomi CC9 öz çekim performansıyla kendisinden söz ettirecek

Geçtiğimiz günlerde Çinli üreticini Mi Max ve Mi Note serisinin yeni modellerini kızağa çekerek, yeni CC serisi üzerine yoğunlaşacağı ortaya çıkmıştı. Xiaomi’nin CC serisinin ilk modeli ise CC9 olacak. Bu durum şimdiden kesinleşti diyebiliriz. Keza gerçekleşen son sızıntılar da bu yöndeki tüm iddiaları doğru kılıyor.

Xiaomi CC9, arka tarafta 48MP, ön tarafta ise 32MP’lik kamera ile gelecek. Çinli üretici, CC serisinin selfie tarafında başarılı bir model olacağını zaten üstü kapalı olarak ima etmişti. Nitekim geçtiğimiz gün ortaya çıkan yeni selfie görselleri de Xiaomi’nin bu konu hakkında ne derece haklı olduğunu kanıtlar nitelikte.

xiaomi-cc9

Dilerseniz aşağıdan CC9 ile çekilmiş olan selfie fotğraflarına göz atabilirsiniz. Bu arada dip not olarak hatırlatalım. Xiaomi yeni modelini 2 Temmuz’ta tanıtacak. Daha ucuz bir model olan CC9e’nin de aynı tarihte görücüye çıkması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Xiaomi CC9 Mi Max

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