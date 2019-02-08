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Xiaomi de delikli ekran tasarımına geçiyor

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
TEKNOLOJİ  | 08.02.2019 11:21 | Son Güncelleme

Xiaomi şu aralar hayli popüler olan delikli ekran tasarımı için 24 farklı tasarımın patentini aldı. İşte konu hakkındaki tüm detaylar.

Xiaomi de delikli ekran tasarımına geçiyor

2018 çentikli telefonların yılı oldu. Hemen hemen her üretici, çentikli tasarıma sahip olan bir ya da birkaç modeli satışa sunmuştu. Görünen o ki 2019’da çentikli telefonların yerini, delikli ekran tasarımına sahip modeller alacak.

Hatırlanacağı üzere delikli ekran tasarımına sahip ilk modeller kısa süre önce tanıtılmıştı. Samsung, Honor ve Huawei sektördeki ilk delikli ekran tasarımına sahip modelleri satışa sunmuştu. Nitekim bu tasarıma sahip model sayısının önümüzdeki dönemde daha da artacağını söylemek mümkün.
Kısa süre önce Nokia’nın Mobil Dünya Kongresi’nde delikli ekran tasarımına sahip yeni bir modeli tanıtacağı ortaya çıkmıştı. Şimdi ise Xiaomi’nin yeni bir delikli ekran tasarımı için çeşitli patent başvurularında bulunduğu ortaya çıktı. Dilerseniz bahse konu tasarımlardan bazılarına aşağıdan göz atabilirsiniz.

Bazıları diyoruz çünkü Xiaomi tam 24 farklı tasarım için başvuruda bulunmuş. Görünen o ki Çinli akıllı telefon üreticisi, 2019’da satışa sunacağı pek çok modelde bu tasarım çizgisini tercih edecek.

Şimdilik Xiaomi’nin delikli ekran tasarımına sahip ilk modelini ne zaman tanıtacağı ya da ne zaman satışa sunacağı henüz netleşmiş değil.
Muhtemelen önümüzdeki Mobil Dünya Kongresi’nde Çinli üreticiden bu hususta yeni bir duyuru gelmeyecektir. Yine de bekleyip göreceğiz.

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Anahtar Kelimeler:
xiaomi akıllı telefon

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