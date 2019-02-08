Xiaomi de delikli ekran tasarımına geçiyor

2018 çentikli telefonların yılı oldu. Hemen hemen her üretici, çentikli tasarıma sahip olan bir ya da birkaç modeli satışa sunmuştu. Görünen o ki 2019’da çentikli telefonların yerini, delikli ekran tasarımına sahip modeller alacak.

Hatırlanacağı üzere delikli ekran tasarımına sahip ilk modeller kısa süre önce tanıtılmıştı. Samsung, Honor ve Huawei sektördeki ilk delikli ekran tasarımına sahip modelleri satışa sunmuştu. Nitekim bu tasarıma sahip model sayısının önümüzdeki dönemde daha da artacağını söylemek mümkün.

Kısa süre önce Nokia’nın Mobil Dünya Kongresi’nde delikli ekran tasarımına sahip yeni bir modeli tanıtacağı ortaya çıkmıştı. Şimdi ise Xiaomi’nin yeni bir delikli ekran tasarımı için çeşitli patent başvurularında bulunduğu ortaya çıktı. Dilerseniz bahse konu tasarımlardan bazılarına aşağıdan göz atabilirsiniz.

Bazıları diyoruz çünkü Xiaomi tam 24 farklı tasarım için başvuruda bulunmuş. Görünen o ki Çinli akıllı telefon üreticisi, 2019’da satışa sunacağı pek çok modelde bu tasarım çizgisini tercih edecek.